外資匯出 台幣震盪逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資昨（21）日持續撤出台股，成為近期台股與匯市波動主要變數。在外資賣股後同步匯出資金壓力下，新台幣兌美元匯率昨日盤中一度貶至31.692元，逼近31.7元關卡，盤中震盪逾1角，匯銀人士預估，昨日外資匯出約11億美元。

不過下午接近收盤前約半小時，中央銀行提前進場調節，協助穩定匯市秩序，新台幣貶勢收斂，終場以31.628元作收，單日貶值2分，總成交量放大至22.45億美元。

匯銀人士估計，外資當日實際匯出約11億美元，顯示熱錢外流對匯價形成壓力。昨天新台幣高低區間在31.692至31.59元。

國際情勢方面，格陵蘭議題引發地緣政治緊張，美國總統川普對歐洲八國釋出關稅威脅，衝擊市場信心，美股主要指數前一交易日全面收低。加上市場對「去美元化」趨勢討論升溫，投資人拋售美國資產，美國股市與公債市場同步下跌，美元亦走弱。昨日美元指數下滑約0.1%，惟在外資匯出壓力下，新台幣逆勢走貶，單日貶幅約0.06%。

至於日圓，匯銀指出，日本首相高市早苗承諾暫停徵收8%食品消費稅兩年，引發市場對日本財政穩健性疑慮，投資人拋售日本公債，推升日債殖利率，日圓盤中一度貶至158.6。但在避險需求與去美元化效應下，日圓昨日反彈，升值0.28%。

