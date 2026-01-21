六大降稅拚亞資中心卡關 金總白皮書只這一案露曙光

金管會召開2025年金融建言白皮書會議，金融業力拚六項降稅，但目前僅公司債、金融債及債券主動式ETF三項，已完成建議停徵證交稅十年的稅式支出報告並送財部複評，其餘五項稅制改革，多數仍卡關、短期難上路。

2025年金融建言白皮書聚焦金融韌性、市場發展、金融科技、金融永續及監理制度五大主題。全書共提出33項建言、51項具體作法，為近年規模較大的政策建言案。

金管會主委彭金隆21日邀集金融總會、各公會及周邊單位雙向溝通。33項建言中，涉及其他部會權責者達22項，金管會權責範圍內有29項，目前已參採18項，另有11項仍在研議中，並為此首度召開跨部會協商會議。

各項建言中，又以降低金融稅負最受關注。金管會建議，主動式債券ETF可比照被動式免徵證交稅，並將公司債、金融債納入續停徵範圍。三項商品擬自2027年元旦起停徵至2036年底，稅式支出評估已送財政部，是最有進展。

相較之下，其餘五項降稅訴求進展有限。首先是，會計師公會建議放寬國際資產管理業者及家族辦公室來台設點的PEM認定，僅就境內服務所得課稅。

財政部則回應，台灣尚未實施PEM制度，請補充實務案例後再評估，未給正面回應。

二是、私募股權基金部分，業者爭取有限合夥基金適用《產業創新條例》穿透式課稅，避免雙重課稅。財政部認為有限合夥範圍廣、結構複雜，須從長計議。三、調降金融營業稅至2%，四、免除銀錢收據印花稅，財部全未鬆口。

五是，券商公會呼籲，證交稅應建立合理且穩定制度，避免當沖、權證避險等降稅措施反覆到期再檢討，影響市場信心。不過財政部認為議題過於廣泛，須待證交所提出完整評估報告後再議。

市場認為，金融業2025年白皮書全面對準「亞資中心」競爭力，但從會議結果觀察，降稅改革仍高度卡關。短期內僅債券相關商品有望續享稅負優惠，其餘結構性稅制調整，仍待跨部會協調與政策取捨。