新南向撐盤、對陸退潮 國銀海外曝險版圖大洗牌

國銀海外曝險結構持續調整，「去中化」趨勢愈趨明顯。金管會統計，2025年底國銀海外曝險總額達15兆1,268億元，年增6.5%，其中新南向國家成為重要成長引擎，澳洲更是增幅最大的市場。

2025年底國銀對澳洲曝險餘額1兆1,895億元，年增1,416億元，創近三年最大增額，投資與授信各年增753億元與663億元。銀行圈指出，台商近年加速赴澳洲布局能源、礦業與供應鏈，銀行自然「跟著客戶走」。

相較之下，大陸曝險持續下滑。2025年底國銀對陸曝險餘額降至7,008億元，年減1,536億元，已連續三年衰退，且授信與投資全面減碼，反映國銀對陸布局明顯轉趨保守。

國銀對澳洲、大陸曝險額呈現「此消彼漲」，銀行局副局長張嘉魁說，除銀行跟隨台商赴澳布局，近年大陸景氣與房地產市場轉差，也是國銀對大陸市場抽手的原因。

回顧2023年，國銀前五大海外曝險國仍是「美、中、澳、日、港」，但近兩年排名快速洗牌。澳洲、日本接連超越中國大陸，大陸則從「萬年老二」退居第四，國銀海外布局已出現結構性轉折。

銀行圈分析，從中美貿易戰、科技圍堵到疫情封城，國際產業鏈加速外移，台商投資重心轉向澳洲、日本、印度等地。國銀海外曝險變化，正是台商全球布局轉向的直接反映，「去中化」趨勢已愈來愈清晰。