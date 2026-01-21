赴美投資潮來了！對美曝險破4兆元一路飆 銀行卻憂心這件事

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
台美關稅談判後，國銀對美國曝險將迎新一波擴張。據金管會統計，2025年底國銀對美國曝險額達4兆2,418億元，占整體海外曝險比重28%居首。銀行圈指出，隨企業加速赴美投資，國銀對美曝險占比恐很快突破三成，集中度風險同步升高。

拉長時間軸觀察，2022年至2025年三年間，國銀對美國曝險額大增1兆2,261億元，占海外總曝險比重也從24%升至28%，三年增加4個百分點。顯示國銀海外布局已明顯向美國集中，美國市場的重要性快速放大。

2026年的關鍵推力，來自台美關稅談判中的兩大資本承諾。政府規劃企業直接投資美國2,500億美元，並提供同額、保證成數約五至六成的信用保證額度，協助高科技廠商赴美設廠，銀行資金可望成為主要後盾。

銀行局副局長張嘉魁也直言，若企業對美國加強設廠投資，國銀對美授信需求勢必同步增加。

銀行主管分析，企業自主投資加上政府信保雙引擎啟動，將推升設廠、併購與資本支出需求，科技與供應鏈關鍵產業最有感。

不過，利多背後也潛藏兩大風險。銀行圈示警，首先是集中度風險，當國銀對單一市場曝險占比由目前28%迅速逼近甚至突破三成，一旦美國經濟或金融市場出現波動，衝擊恐被放大。

其次是資源排擠效果。銀行整體放款資源有限，當資金高度集中支應赴美投資，勢必壓縮其他產業與市場的融資空間。未來在「搶赴美商機」與「分散風險配置」之間，將成為授信策略的重要考驗。

金管會公布2025年底國銀海外曝險總額15兆1,268億元，年增9,222億元或6.5%，其中以授信年增4,411億元、增幅8.2%最為顯著，授信餘額達5兆8,146億元。

張嘉魁指出，授信成長主因是全球供應鏈重組，帶動海外台商融資需求升溫，其中新南向國家與美國授信年增1,790億元與1,266億元，分占年增量的40.6%與28%。

投資方面，2025年海外投資餘額攀升至7兆3,047億元，年增3,516億元。張嘉魁說，銀行為提高投資收益，持續加碼海外投資商品，仍以海外債券、尤其是美債為主，其次為證券化商品。

市場指出，台美關稅談判後，美國將成為國銀海外布局的「放大器」，既放大授信商機，也同步放大風險暴露。如何在政策利多下，兼顧曝險集中控管與資源分配效率，將是國銀下一階段海外策略的關鍵考驗。

