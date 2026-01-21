考慮市場規模變動 公平會調高結合申報銷售額高低門檻

為因應國內經濟成長及市場規模變動，降低事業申報負擔，鬆綁管制密度，公平會21日委員會議通過「事業結合應向公平交易委員會提出申報之銷售金額標準及計算方法」，調高事業結合申報之銷售金額門檻，高門檻分別是全球銷售金額調高至400億元、非金融機構為200億元、以及金融機構為400億元，前一會計年的國內銷售金額低門檻則是全部調高至30億元。

公平會指出，這次修正重點為調高事業結合申報之銷售金額門檻。事業結合時，有下列三種情形之一者，應向公平會提出申報。

一、參與結合之所有事業，其上一會計年度全球銷售金額門檻從400億元調高至500億元，且至少二事業，其個別上一會計年度國內銷售金額門檻也從20億元調至30億元。

二、 參與結合之事業為非金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額門檻也從150億元調高至200億元，且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額調高至30億元。

三、 參與結合之事業為金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額門檻從300億元調高至400億元，，且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額門檻也調高至30億元。

公平會進一步說明，事業結合有助於整合資源、提升競爭力，惟為避免市場過度集中或妨礙市場自由與公平競爭，影響交易秩序及消費者權益，須依法進行申報審查。為平衡經濟發展與競爭秩序，公平會考量國內生產毛額（GDP）成長趨勢、管制密度維持及行政效能提升等方向，提出本次修正案，期透過調高申報門檻及更新規範內容，減輕事業不必要之行政負擔，並確保規範與實務一致。

另為配合金融監督管理委員會「保險業財務報告編製準則」修正，保險業銷售金額認定基礎由原「營業收入合計」調整為「保險收入、淨投資損益、資產管理服務收入及其他營業收入之合計」，以確保規範與實務一致。

公平會表示，這次修正法規自發布日實施，事業如對結合申報有相關疑問，可多利用公平會「事業結合申報前諮詢服務」，以利順利完成申報程序。