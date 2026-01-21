快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

考慮市場規模變動 公平會調高結合申報銷售額高低門檻

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為因應國內經濟成長及市場規模變動，降低事業申報負擔，鬆綁管制密度，公平會21日委員會議通過「事業結合應向公平交易委員會提出申報之銷售金額標準及計算方法」，調高事業結合申報之銷售金額門檻，高門檻分別是全球銷售金額調高至400億元、非金融機構為200億元、以及金融機構為400億元，前一會計年的國內銷售金額低門檻則是全部調高至30億元。

公平會指出，這次修正重點為調高事業結合申報之銷售金額門檻。事業結合時，有下列三種情形之一者，應向公平會提出申報。

一、參與結合之所有事業，其上一會計年度全球銷售金額門檻從400億元調高至500億元，且至少二事業，其個別上一會計年度國內銷售金額門檻也從20億元調至30億元。

二、 參與結合之事業為非金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額門檻也從150億元調高至200億元，且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額調高至30億元。

三、 參與結合之事業為金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額門檻從300億元調高至400億元，，且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額門檻也調高至30億元。

公平會進一步說明，事業結合有助於整合資源、提升競爭力，惟為避免市場過度集中或妨礙市場自由與公平競爭，影響交易秩序及消費者權益，須依法進行申報審查。為平衡經濟發展與競爭秩序，公平會考量國內生產毛額（GDP）成長趨勢、管制密度維持及行政效能提升等方向，提出本次修正案，期透過調高申報門檻及更新規範內容，減輕事業不必要之行政負擔，並確保規範與實務一致。

另為配合金融監督管理委員會「保險業財務報告編製準則」修正，保險業銷售金額認定基礎由原「營業收入合計」調整為「保險收入、淨投資損益、資產管理服務收入及其他營業收入之合計」，以確保規範與實務一致。

公平會表示，這次修正法規自發布日實施，事業如對結合申報有相關疑問，可多利用公平會「事業結合申報前諮詢服務」，以利順利完成申報程序。

公平會 內銷 市場

延伸閱讀

公平會考量市場規模變動 調高事業結合申報銷售額門檻

不是工程師！台灣3大最賺錢行業揭曉 這行月薪快7萬、眾人以為黃昏產業

肯德基蛋塔之亂狼來了 網友罵翻：等著公平會來查你們

一銀亞灣資產管理 突破百億

相關新聞

壽險業2025年誕生17張「百億神單」！銷售近3200億元 寫近年新高

聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，投資環境相對樂觀，激勵壽險保單銷售暢旺，2025年壽險業誕生了17張「百億神單」，...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

國銀對美國曝險114年大躍進 全體海外曝險增量近4成由美國包辦

據金管會公布的最新國銀海外曝險統計顯示，截至去年底，全體國銀的海外總曝險，合計投資、授信與資金拆存，曝險總額等值15兆1...

台商供應鏈重組 國銀海外曝險15.1兆美國增額居冠

全球供應鏈重組，牽動本國銀行海外曝險變化，金管會統計顯示，2025年底國銀海外曝險達新台幣15兆1268億元，美國曝險4...

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

迎接馬年新春，兆豐銀行今年特別規劃多款春節限定好禮，準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續...

3億元賠償金有你一份嗎？投保中心急尋證券詐欺受害人來領錢

竟然有錢沒人要？投資人保護中心為權益受侵害的投資人提起團體訴訟並求償，統計成立23年以來，實際取得賠償款項有80億元，1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。