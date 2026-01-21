快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

聚焦校園黃金級綠建築計畫 「中央政府永續發展債券」初登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺灣綠色金融發展邁入歷史性新紀元。財政部國庫署21日表示，財政部首度推出「永續發展政府債券」，將於1月27日委託中央銀行標售，1月30日發行「115乙1期」公債，為資本市場提供兼具「頂級信用」與「永續理念」的全新投資標的。

國庫署指出，首檔中央政府永續發展政府債券，是由財政部與教育部合作發行金額為新臺幣4億元，年期為30年，依據聯合國永續發展目標（SDGs）及國家綠色金融支持政策規劃，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。這項計畫不僅改善學生住宿環境，更全面導入節能設計、低碳建築及友善校園理念，並依黃金級綠建築標準興建，兼顧教育品質與環境永續效益。

這一期債券為市場兼顧「避險」與「環境、社會及公司治理（ESG）績效」之投資布局首選。在全球強化責任投資的浪潮下，此類具備國家級信用評等、且具備明確永續資金用途之長年期標的，極具戰略配置價值。不僅能有效去化保險業等機構法人長線資金壓力，達成長年期資產負債匹配需求，更能直接協助充實ESG投資績效，為尋求穩健收益與社會責任雙贏的金融業者，提供了難得一見的「黃金組合」投資機會。

永續 財政部 債券

延伸閱讀

婦匯3000萬投資黃金被勸阻 受詐團引誘...隔天竟又領1000萬面交

金價飆升！台東老兵遺產80.21公克黃金准許變賣 市價逾37萬元

陸砸逾2兆激活民間投資 對中小微企業貸款提供專項擔保

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

相關新聞

壽險業2025年誕生17張「百億神單」！銷售近3200億元 寫近年新高

聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，投資環境相對樂觀，激勵壽險保單銷售暢旺，2025年壽險業誕生了17張「百億神單」，...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

赴美投資潮來了！對美曝險破4兆元一路飆 銀行卻憂心這件事

台美關稅談判後，國銀對美國曝險將迎新一波擴張。據金管會統計，2025年底國銀對美國曝險額達4兆2,418億元，占整體海外...

國銀對美國曝險114年大躍進 全體海外曝險增量近4成由美國包辦

據金管會公布的最新國銀海外曝險統計顯示，截至去年底，全體國銀的海外總曝險，合計投資、授信與資金拆存，曝險總額等值15兆1...

台商供應鏈重組 國銀海外曝險15.1兆美國增額居冠

全球供應鏈重組，牽動本國銀行海外曝險變化，金管會統計顯示，2025年底國銀海外曝險達新台幣15兆1268億元，美國曝險4...

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

迎接馬年新春，兆豐銀行今年特別規劃多款春節限定好禮，準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。