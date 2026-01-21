聚焦校園黃金級綠建築計畫 「中央政府永續發展債券」初登場

臺灣綠色金融發展邁入歷史性新紀元。財政部國庫署21日表示，財政部首度推出「永續發展政府債券」，將於1月27日委託中央銀行標售，1月30日發行「115乙1期」公債，為資本市場提供兼具「頂級信用」與「永續理念」的全新投資標的。

國庫署指出，首檔中央政府永續發展政府債券，是由財政部與教育部合作發行金額為新臺幣4億元，年期為30年，依據聯合國永續發展目標（SDGs）及國家綠色金融支持政策規劃，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。這項計畫不僅改善學生住宿環境，更全面導入節能設計、低碳建築及友善校園理念，並依黃金級綠建築標準興建，兼顧教育品質與環境永續效益。

這一期債券為市場兼顧「避險」與「環境、社會及公司治理（ESG）績效」之投資布局首選。在全球強化責任投資的浪潮下，此類具備國家級信用評等、且具備明確永續資金用途之長年期標的，極具戰略配置價值。不僅能有效去化保險業等機構法人長線資金壓力，達成長年期資產負債匹配需求，更能直接協助充實ESG投資績效，為尋求穩健收益與社會責任雙贏的金融業者，提供了難得一見的「黃金組合」投資機會。