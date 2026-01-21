國銀對美國曝險114年大躍進 全體海外曝險增量近4成由美國包辦

據金管會公布的最新國銀海外曝險統計顯示，截至去年底，全體國銀的海外總曝險，合計投資、授信與資金拆存，曝險總額等值15兆1268億元，比起113年底的14兆2046億元，增加9222億元，將近1兆元的規模，其中，美國曝險總額為4兆2418億元，占總曝險的28%，並較113年底增加3529億元，等於全體增加量有38%，將近4成是來自美國曝險增加的貢獻。

國銀高層指出，今年對美國曝險的成長，在未來幾年台美貿易談判底定以及透過企業自有資金和融資保證方式總值5000億美元投融資的帶動之下，預料今年美國曝險成長將會更甚於去年。

而大陸則由於經濟趨緩加上房市風暴，使國銀持續減降授信、投資、資金拆存等各類曝險，不但從113年底的曝險排名已從第2退居第4，被澳洲、日本超越，占比也持續下降，從113年底的6%，再降至4.63%。

金管會統計，114年底本國銀行前五大暴險國依序為美國、澳大利亞、日本、中國大陸及香港，合計占暴險總額的51.6%。其中國銀在美國的投資與授信擴大規模尤其顯著。

在114年底12月的4兆2418億等值台幣的曝險總值裡，投資2兆8774億元、授信8148億元、資金拆存5496億元，倘若和113年底相較，授信增加1266億元且增幅高達18%、投資增加1876億元，與去年國銀看好聯準會降息而提前加碼更多美債卡位等發資本利得財，以及台積電供應鏈隨台積電赴美設廠一起前進美國都有關係。