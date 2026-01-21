快訊

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
迎接馬年新春，兆豐銀行今年準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送。兆豐銀行／提供
迎接馬年新春，兆豐銀行今年準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送。兆豐銀行／提供

迎接馬年新春，兆豐銀行今年特別規劃多款春節限定好禮，準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送，結合全國12家分行舉辦名師揮毫活動，祝福客戶在馬年駿業騰飛、財運滿載。

今年提供給兆豐理財客戶「駿馬納財」發財水，以「駿馬奔騰、財富滿載」為設計主題，整體視覺採用燙金色彩呈現新春喜慶氛圍，描繪駿馬昂首奔馳的矯健英姿，象徵把握機會、勇敢追夢，也寓意在新的一年持續向前、收穫成果。

同時，兆豐銀行也準備「馬上發財」發財米作為臨櫃迎春心意，嚴選來自彰化田中地區的優質濁水米，稻作灌溉水源取自合歡山融雪，並經八堡圳引流濁水溪水系，水質豐沛、孕育出粒粒飽滿、口感香Q的優質好米，象徵豐收、富足與平安健康，讓客戶在新的一年吃得安心、過得順心，迎向2026年的美好未來。

另外，配合馬年新春到來，兆豐銀行也將在春節前於全國北、中、南精選12家分行舉辦「駿馬迎春賀兆吉　名師揮毫慶豐年」現場揮毫活動，特別邀請多位知名書法名家蒞臨分行，為客戶親手書寫祈福春聯，只要到分行洽公即可免費索取春聯，將祝福、財運與滿滿喜氣一同帶回家，為即將到來的農曆馬年增添喜慶光彩。

兆豐銀行表示，春節期間民眾到分行洽公即可感受濃厚年節氣氛，春節限定款發財水與發財米將於2月起在全台分行據點限量贈送，數量有限，送完為止。誠摯邀請客戶於新春前夕走訪分行，把滿滿祝福與好運帶回家。

兆豐銀行 春節 財運

延伸閱讀

TPBL ／春節主題企劃登場 「馬喜為丟籃球」陪球迷熱鬧迎新年

桃機夜間停機壓力升高 春節客貨雙高峰、臨時停機坪支援星宇

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

相關新聞

壽險業2025年誕生17張「百億神單」！銷售近3200億元 寫近年新高

聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，投資環境相對樂觀，激勵壽險保單銷售暢旺，2025年壽險業誕生了17張「百億神單」，...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

迎接馬年新春，兆豐銀行今年特別規劃多款春節限定好禮，準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續...

3億元賠償金有你一份嗎？投保中心急尋證券詐欺受害人來領錢

竟然有錢沒人要？投資人保護中心為權益受侵害的投資人提起團體訴訟並求償，統計成立23年以來，實際取得賠償款項有80億元，1...

2026凱基投資展望高峰會 解析AI投資熱潮、虛擬資產與另類投資

凱基銀行瞄準高資產客戶財富管理需求，21日舉辦「2026凱基投資展望高峰會」，邀請超過百位高資產客戶參與，並集結產研界重...

私募境外基金99人限制鬆綁 金管會研議高雄專區試辦

針對金融業者呼籲放寬私募境外基金以及「未具證券投資信託基金性質」境外基金委託人總數99人限制，金管會今天表示，已請投信投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。