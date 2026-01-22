聽新聞
遠銀攜新創推聯名卡

經濟日報／ 記者戴玉翔彭慧明／台北報導

遠東商銀（2845）昨（21）日宣布，與醫療數位轉型新創翔評互動（AlleyPin）合作， 遠銀旗下Bankee社群銀行推出企業卡產品「AlleyPin Nova聯名信用卡」，跟進醫療採購、付款與帳務管理整合化的發展趨勢，協助實現系統化的付款管理、付款與帳務作業的數位化轉型，為診所、藥局等醫療暨醫事機構提供更高效率財務解決方案。

AlleyPin提供醫療院所的數位轉型解決方案，核心產品「1.Talk 醫點通」醫病關係管理系統串接醫療資訊系統（HIS），提供診所營運、行銷需求的系統服務。

AlleyPin共同創辦人暨營運長羅偉誠表示，許多診所客戶關係管理數位化，財務管理仍仰賴傳統方式。透過Nova聯名信用卡讓採購與金流數位化，付款與帳務流程更清楚、可控，並能降低行政成本。

AlleyPin Nova聯名信用卡針對醫療院所發行，讓醫療院所能刷卡支付供應商款項，更彈性地管理營運資金。

