彰化銀行以安養傳富信託 開創全人生信託新模式

面對高齡化與少子化並行的社會趨勢，退休生活的穩定、資產的安全與家庭的照顧，逐漸成為民眾最為關切的人生課題。彰化銀行（2801）長期深耕信託業務，推出整合式「安養傳富信託」，並創新將「員工福利信託」無縫接軌退休後的安養規劃，打造從職涯累積、退休安養到財富傳承的全人生信託創新模式。

彰化銀行指出，信託不只是資產管理工具，更是一種能長期陪伴人生的重要制度設計。安養傳富信託並非單一架構，而是可依客戶不同人生階段與家庭需求，彈性規劃為全自益、全他益，或自益與他益並行的多元受益模式。

無論是以自身退休安養為優先、提前為家人規劃長期照顧，或同時兼顧自我保障與世代傳承，皆可透過信託條款量身設計，展現整合型信託高度彈性與靈活運用的特色。

其中，透過「本金自益、孳息他益」的設計，委託人可保留信託本金作為退休、安養或醫療所需的穩定後盾，同時將信託孳息指定給子女或其他受照顧對象，讓關愛與責任在制度中持續傳遞。結合專款專用與條件式給付機制，不僅強化資產安全，也確保信託資金能在適當時機，精準運用在指定對象，真正落實長期照顧與財富傳承的初衷。

彰化銀行認為，安養傳富信託不是一種固定答案，而是一套能隨人生調整的信託解決方案。

在職涯階段，彰化銀行亦將信託服務延伸至企業端，協助企業建置員工福利信託，透過結合機器人理財顧問與專業投資管理機制，協助企業定期提撥獎酬或福利金，由銀行專戶管理並進行投資運用。員工可依自身人生階段彈性規劃資產配置，累積長期退休準備。

當員工退休或離職時，既有之員工福利信託資產可申請直接銜接轉入安養傳富信託，持續投資與管理，省去贖回再投入的時間與成本，讓退休準備自然延續、不被中斷，實現從職涯儲備到退休安養的一站式信託規劃。

彰化銀行表示，透過制度整合與流程設計，信託不再是人生某一時點的安排，而是橫跨在職累積、退休安養、風險防護與財富傳承的長期陪伴。近年來，彰化銀行持續透過契約設計優化、數位工具導入與跨領域資源整合，推動信託服務從單一產品，轉化為貼近人生節奏的整合型金融服務。