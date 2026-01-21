布局AI新元年 合庫銀行舉辦高階主管工作坊拚智能金融轉型

面對全球金融科技變革，合庫銀行正以前瞻視野加速AI技術落地。合庫銀行於21日舉辦「AI智能金融高階主管工作坊」，由董事長林衍茂及總經理王淑芳親自領軍，攜手行內高階管理團隊，透過「由上而下（Top-down）」的推動模式與敏捷管理思維，深度發想AI業務應用場景，引領全行邁向科技互動新里程。

合庫說明本次工作坊以「AI智能金融」為核心，打破傳統職能藩籬，特別邀請國際頂尖科技公司IBM資深專家團隊擔綱主講，引領主管們從數位轉型思維進階至數位領導力。議程緊扣實務痛點，由專家帶領探討：高效應用提示詞（Prompt）以提升人機協作效能、利用AI縮短徵審報告撰寫時程並優化風險控制、運用AI數位助理（Digital Worker）處理繁瑣庶務。透過「跨單位共創討論」，高階主管針對核心業務發想多項具備發展潛力的AI落地場景，以創新思維解決現行業務痛點。

合庫銀行強調，AI轉型的靈魂在於「以人為本」。在追求效率優化的同時，合庫銀行堅持利用AI創造高價值的數位體驗，並保留品牌特有的服務溫度，讓科技成為提升客戶黏著度的利器。本次工作坊不僅是技術研討，更是合庫邁向智慧銀行的啟航點。未來，合庫銀行將持續以「人才培育」與「技術創新」雙軌驅動，落實各項智能應用，打造最具競爭力的永續智慧銀行。