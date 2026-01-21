AlleyPin攜手遠銀推「AlleyPin Nova企業聯名卡」方案 降低行政成本

遠東商銀（2845）21日宣布與醫療數位轉型方案提供者、新創翔評互動（AlleyPin）合作， 遠銀旗下Bankee社群銀行與AlleyPin推出企業卡產品「AlleyPin Nova聯名信用卡」，跟進醫療採購、付款與帳務管理整合化的發展趨勢。協助醫療事業付款管理、付款與帳務作業的數位化轉型，為診所、藥局等醫療暨醫事機構提供更高效率財務解決方案，首波以AlleyPin合作的2,000多家醫事、醫療診所等單位為主要客群，未來希望拓展至大型醫院。

AlleyPin提供醫療院所的數位轉型解決方案，核心產品「1.Talk 醫點通」醫病關係管理系統串接醫療資訊系統（HIS），提供符合診所營運、行銷需求的PRM (病患關係管理) 系統服務。AlleyPin共同創辦人暨營運長羅偉誠表示，許多診所客戶關係管理採取數位化管理，但財務管理仍仰賴傳統的紙本和支付方式。透過Nova聯名信用卡，推動採購與金流的數位化，讓付款與帳務流程更清楚、可控，並能降低行政成本。

AlleyPin Nova聯名信用卡針對醫療院所發行，讓醫療院所、藥局等單位能刷卡支付供應商款項（如醫材、耗材、系統費），因不占用負診所責人個人信用額度，且信用卡可延後付款，能更彈性地管理營運資金。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，台灣醫療產業蓬勃發展，診所、藥局等醫療機構每年購買醫材、藥材、藥品等醫療採購就有約有3,000億元產值，且營運相對穩定。透過企業聯名卡整合方案，為醫療機構與供應商之間，建立安全、高效率且合規的數位橋樑，首波將從AlleyPin合作的2,000多家院所推動，包含知名連鎖藥局，短期發卡目標拚醫療機構的10%成為遠銀客戶，未來逐步推展至大型醫院。