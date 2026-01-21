快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

AlleyPin攜手遠銀推「AlleyPin Nova企業聯名卡」方案 降低行政成本

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠東商銀（2845）21日宣布與醫療數位轉型方案提供者、新創翔評互動（AlleyPin）合作， 遠銀旗下Bankee社群銀行與AlleyPin推出企業卡產品「AlleyPin Nova聯名信用卡」，跟進醫療採購、付款與帳務管理整合化的發展趨勢。協助醫療事業付款管理、付款與帳務作業的數位化轉型，為診所、藥局等醫療暨醫事機構提供更高效率財務解決方案，首波以AlleyPin合作的2,000多家醫事、醫療診所等單位為主要客群，未來希望拓展至大型醫院

AlleyPin提供醫療院所的數位轉型解決方案，核心產品「1.Talk 醫點通」醫病關係管理系統串接醫療資訊系統（HIS），提供符合診所營運、行銷需求的PRM (病患關係管理) 系統服務。AlleyPin共同創辦人暨營運長羅偉誠表示，許多診所客戶關係管理採取數位化管理，但財務管理仍仰賴傳統的紙本和支付方式。透過Nova聯名信用卡，推動採購與金流的數位化，讓付款與帳務流程更清楚、可控，並能降低行政成本。

AlleyPin Nova聯名信用卡針對醫療院所發行，讓醫療院所、藥局等單位能刷卡支付供應商款項（如醫材、耗材、系統費），因不占用負診所責人個人信用額度，且信用卡可延後付款，能更彈性地管理營運資金。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，台灣醫療產業蓬勃發展，診所、藥局等醫療機構每年購買醫材、藥材、藥品等醫療採購就有約有3,000億元產值，且營運相對穩定。透過企業聯名卡整合方案，為醫療機構與供應商之間，建立安全、高效率且合規的數位橋樑，首波將從AlleyPin合作的2,000多家院所推動，包含知名連鎖藥局，短期發卡目標拚醫療機構的10%成為遠銀客戶，未來逐步推展至大型醫院。

數位金融 信用卡 醫院 遠東商銀

延伸閱讀

女醫侯娟妃曾於林口長庚任職 自曝臨床壓力大…長庚醫：現已有減壓方案

苗栗市全民運動館費率588、888元 市公所、World Gym期待效益最大化

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」！美媒披露五角大廈有動作了

立委張啓楷力挺檜意森活村店家 提出租金過渡方案與合約透明化

相關新聞

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

中央政府1月30日發行首檔永續債券 金額4億元、年期30年

財政部今天表示，1月30日將發行首檔中央政府永續發展政府債券，發行金額為新台幣4億元，年期為30年，所募資金將用於國立金...

外資提款台股後匯出 新台幣連3貶、收31.628元

外資提款走人，台股爆量下殺逾500點，打擊新台幣士氣，匯價連3日貶值，新台幣兌美元今天收盤收31.628元，貶2分，寫下...

全台首張！遠銀攜AlleyPin推台灣醫療產業企業聯名卡 搶攻3000億產值

遠東商銀 Bankee 社群銀行21日宣布與專注AI應用、推動醫療數位轉型的醫療科技公司翔評互動AlleyPin ，攜手...

國泰人壽八度入選全球500大最有價值品牌 台灣保險業唯一登上國際舞台

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》日前揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）...

外銀：金價年內上看5000美元 中長期目標6600美元

國際金價今（21）日延續強勢，現貨黃金盤中一度衝破每盎司4800美元整數大關、續創新高，市場解讀，主因在於地緣政治風險升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。