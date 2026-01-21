快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

中央政府1月30日發行首檔永續債券 金額4億元、年期30年

中央社／ 台北21日電
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部今天表示，1月30日將發行首檔中央政府永續發展政府債券，發行金額為新台幣4億元，年期為30年，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。

根據財政部規劃，今年度預計發行7期乙類公債，其中第1季發行1期乙類公債，為首檔中央永續發展政府債券。

財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會說明，財政部首度推出永續發展政府債券，將於1月27日委託中央銀行標售，1月30日發行115乙1期公債，為資本市場提供兼具頂級信用與永續理念的全新投資標的，象徵台灣綠色金融發展邁入歷史性新紀元。

馬小惠表示，這檔中央政府永續發展政府債券，是財政部與教育部合作發行，依據聯合國永續發展目標（SDGs）及國家綠色金融支持政策規劃，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。

馬小惠表示，該計畫不僅改善學生住宿環境，更將全面導入節能設計、低碳建築及友善校園理念，並依黃金級綠建築標準興建，兼顧教育品質與環境永續效益。

財政部表示，本期債券為市場兼顧「避險」與「環境、社會及公司治理（ESG）績效」的投資布局首選。在全球強化責任投資的浪潮下，此類具備國家級信用評等、且具備明確永續資金用途的長年期標的，極具戰略配置價值。

財政部說明，本期債券不僅能有效去化保險業等機構法人長線資金壓力，達成長年期資產負債匹配需求，更能直接協助充實ESG投資績效，為尋求穩健收益與社會責任雙贏的金融業者，提供了難得一見的「黃金組合」投資機會。

地方政府方面，馬小惠補充，113年台北市發行社會責任債券用於捷運建設，總額為100億元；高雄市分別於113、114年發行綠色債券用於捷運建設，總額分別為20、101億元；桃園市也在114年發行可持續發展債券，用於社會住宅及捷運建設，總額為60億元。

債券 永續 財政部 公債

延伸閱讀

影／中央政府總預算 卓榮泰表示願意公開與立法院辯論

債蛙套牢沒救了？懶錢包揭「長債＋短債最強防禦力組合」：股票才是進攻

日本長天期債券利率飆升 林啟超：和二大因素有關

陸砸逾2兆激活民間投資 對中小微企業貸款提供專項擔保

相關新聞

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

中央政府1月30日發行首檔永續債券 金額4億元、年期30年

財政部今天表示，1月30日將發行首檔中央政府永續發展政府債券，發行金額為新台幣4億元，年期為30年，所募資金將用於國立金...

外資提款台股後匯出 新台幣連3貶、收31.628元

外資提款走人，台股爆量下殺逾500點，打擊新台幣士氣，匯價連3日貶值，新台幣兌美元今天收盤收31.628元，貶2分，寫下...

全台首張！遠銀攜AlleyPin推台灣醫療產業企業聯名卡 搶攻3000億產值

遠東商銀 Bankee 社群銀行21日宣布與專注AI應用、推動醫療數位轉型的醫療科技公司翔評互動AlleyPin ，攜手...

國泰人壽八度入選全球500大最有價值品牌 台灣保險業唯一登上國際舞台

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》日前揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）...

外銀：金價年內上看5000美元 中長期目標6600美元

國際金價今（21）日延續強勢，現貨黃金盤中一度衝破每盎司4800美元整數大關、續創新高，市場解讀，主因在於地緣政治風險升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。