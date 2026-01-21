全台首張！遠銀攜AlleyPin推台灣醫療產業企業聯名卡 搶攻3000億產值

遠東商銀 Bankee 社群銀行21日宣布與專注AI應用、推動醫療數位轉型的醫療科技公司翔評互動AlleyPin ，攜手推出「AlleyPin Nova 聯名信用卡（企業卡） 」，為全台首張台灣醫療機構企業聯名卡，遠銀表示，台灣醫療機構每年購買醫材、藥材等醫療採購可創造約3000億元產值，而全台診所加上藥局約有30000多間，短期發卡目標拚10%醫療機構成為遠銀客戶。

「AlleyPin Nova 聯名信用卡（企業卡）」為台灣醫療產業導入專屬的 MedTech + FinTech 模式，回應醫療採購、付款與帳務管理整合化的發展趨勢。此舉不僅協助實現系統化的付款管理，也推動付款與帳務作業的數位化轉型，為診所、藥局等醫療暨醫事機構提供更高效率、更透明且更具彈性的財務解決方案。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，台灣醫療產業蓬勃發展，僅看診所就有20000多家，藥局亦有10000多家，而這些醫療機構每年購買醫材、藥材、藥品等醫療採購可創造約3000億元產值，且醫療機構經營環境相對穩定，而遠銀看見醫療採購支付端的痛點，首波客戶會先從與AlleyPin合作的2000多家院所推動，其中也包含知名連鎖藥局，短期發卡目標拚10%醫療機構成為遠銀客戶，未來也將逐步推展至大型醫院。

戴松志指出，遠東商銀發展數位金融的核心，始終回歸場景。我們不盲目追逐科技，而是專注解決醫療產業最迫切、最真實的剛性需求。過去，醫療採購的支付端長期是數位轉型中被忽略的一塊拼圖；如今，我們透過企業聯名卡整合方案，為醫療機構與供應商之間，建立一條安全、高效率且合規的數位橋樑。這不只是支付工具的升級，更是醫療營運流程的數位重塑。未來，遠東商銀將攜手生態系夥伴，把點狀的數位應用，升級為系統化、可持續的營運能量，補齊智慧醫療結合金融服務的最後一哩路。

AlleyPin 共同創辦人暨營運長羅偉誠表示，醫療數位化不該只停留在病患端，更應延伸至金流與營運管理。我們觀察許多診所雖已在病患服務上導入數位工具，但在財務管理上仍仰賴傳統方式，導致報銷繁瑣、行政負擔高，且管理透明度有限。AlleyPin 透過 Nova 聯名信用卡（企業卡），支援採購與金流的數位化，讓付款與帳務流程更清楚、可控，並能降低行政成本。我們希望協助診所及藥局逐步建立具競爭力的數位營運模式，透過整合 MedTech 與 FinTech，讓專業醫事人員能更專注於病患照護，同時提升機構的經營韌性。

以亞太地區醫療數位金融的先行市場日本為例，當地醫療機構已普遍透過信用卡（企業卡）搭配數位化工具，處理高頻、供應端多元的付款與帳務作業，顯著降低人工對帳與資金調度負擔，其成熟經驗對台灣醫療產業具備高度參考價值。AlleyPin 借鏡其管理經驗，將透過 1.Talk 醫點通 PRM ( Patient Relationship Management ) 系統，協助醫療機構在系統後台檢視採購與付款資訊，讓相關帳務與支出資料能被清楚呈現與管理，在既有作業架構下逐步優化採購與帳務流程，解決過去常見的帳務分散與管理效率不足情況，進一步推進產業邁向數位支付與金流管理的新階段。

實際應用上，「AlleyPin Nova 聯名信用卡（企業卡） 」具備多項專為醫藥場域設計的特色。首先，以事業體為申辦主體，不佔用負責人個人信用額度，有助於清楚區隔公私支出；其次，卡片以醫療供應商的採購情境為設計核心，支援藥品、醫耗材與設備等日常採購，讓診所與藥局可直接透過刷卡方式，完成對醫療供應商的付款作業，取代傳統現金和支票的不便。此外，聯名信用卡（企業卡）亦支援國內外消費，並提供現金回饋折抵帳單，協助機構提升日常資金調度的彈性，而隨著合作推進，相關採購與支出資訊將能整合至 1.Talk 系統平台，實現系統化的資訊整理與呈現，助力醫藥機構更清楚掌握採購支出狀況，優化帳務透明度與管理效率。

展望未來，AlleyPin 將以「AlleyPin Nova 聯名信用卡（企業卡）」作為可複製、可擴展的營運管理模式，逐步推廣至更多診所、藥局與醫療相關機構，並在既有制度與合規架構下，持續拓展與醫療供應商的合作範圍，建立具備規模化潛力的數位採購與付款應用場景。此外，AlleyPin 將持續以 AI 應用為核心驅動，深化 1.Talk 平台在醫療營運管理上的延展性，承襲 2025 年第4季末推出「1.Talk AI Agent 診所智慧助理」技術優勢，能自動化處理超過 80% 的重複性客服對話，並透過可控的人機協作機制，協助醫療機構在不增加人力負擔的情況下，穩定承接更多營運需求。隨著更多院所與供應端加入，AlleyPin 期望以可擴展的系統架構，支撐醫療產業在數位轉型過程中的長期成長與營運韌性。