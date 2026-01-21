快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

韓國人氣女團i-dle 3/7台北大巨蛋登場 國泰世華銀CUBE卡獨享優先購票

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行冠名贊助 i-dle 世界巡迴演唱會，3月台北大巨蛋登場，CUBE信用卡友獨享優先購票權益。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行冠名贊助 i-dle 世界巡迴演唱會，3月台北大巨蛋登場，CUBE信用卡友獨享優先購票權益。圖／國泰世華提供

國泰世華銀行長期支持指標性音樂與文化盛事，持續透過與藝文活動的深度結合，打造貼近年輕世代的全方位金融體驗。近日再重磅宣布，冠名贊助韓國人氣女子天團i-dle第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》台北站。演唱會將於2026年3月7日在台北大巨蛋登場，不僅是i-dle本次世界巡演的海外首站，更寫下女子團體首登台北大巨蛋開唱的歷史新頁。只要持國泰世華CUBE信用卡即可於2月1日10:00享優先購票權益 （限區限量售完為止），一般購票於同日14:30全面啟售。

韓國人氣女子天團i-dle於2025年迎接出道七周年，將團名中的G拿掉 ，以「重新定義自我」的嶄新姿態再度啟程，日前正式宣布啟動第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，演唱會名稱「Syncopation」象徵此次巡演將跳脫既定框架，以顛覆預期的節奏、能量與風格，打造屬於i-dle的舞台語言。本次巡演將於2月21、22日自首爾揭開序幕，海外第一站獻給台北，隨後將前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱與香港等城市，與全球NEVERLAND見面。台北站由國泰世華銀行冠名贊助，期盼在本站演唱會與NEVERLAND們共迎盛大的音樂盛宴。

國泰世華銀行表示，i-dle以鮮明的創作風格與高度粉絲互動力，成為流行音樂文化重要女團代表。國泰世華長期支持流行音樂與年輕文化，繼贊助Jolin、日本搖滾天團ONE OK ROCK大巨蛋演唱會等多場國際級音樂盛事後，本次希望透過冠名贊助i-dle演唱會，結合金融服務與藝文活動，持續為客戶創造更多生活亮點。

本次除了提供CUBE 信用卡卡友獨享的優先購票權益之外，國泰世華更持續注入創新金融動能，提升粉絲體驗。自2026年2月2日15:00至2月4日活動期間，卡友皆可以399點小樹點（信用卡）於國泰優惠App指定網頁兌換「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI 演唱會雙人套票購買資格券」乙份 ，讓音樂體驗延伸至生活日常。

國泰世華銀行冠名贊助 i-dle 世界巡迴演唱會，3月台北大巨蛋登場，CUBE信用卡友獨享優先購票權益。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行冠名贊助 i-dle 世界巡迴演唱會，3月台北大巨蛋登場，CUBE信用卡友獨享優先購票權益。圖／國泰世華提供

國泰世華 演唱會 台北

延伸閱讀

捐小巨蛋演唱會造型外套做公益 許富凱盼傳遞美好心意

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

韓國總理金民錫將訪美會范斯 談核潛艦與半導體關稅

韓國雙城怎往返？旅遊達人破「首爾釜山」交通盲點：選錯恐半路後悔

相關新聞

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

中央政府1月30日發行首檔永續債券 金額4億元、年期30年

財政部今天表示，1月30日將發行首檔中央政府永續發展政府債券，發行金額為新台幣4億元，年期為30年，所募資金將用於國立金...

外資提款台股後匯出 新台幣連3貶、收31.628元

外資提款走人，台股爆量下殺逾500點，打擊新台幣士氣，匯價連3日貶值，新台幣兌美元今天收盤收31.628元，貶2分，寫下...

全台首張！遠銀攜AlleyPin推台灣醫療產業企業聯名卡 搶攻3000億產值

遠東商銀 Bankee 社群銀行21日宣布與專注AI應用、推動醫療數位轉型的醫療科技公司翔評互動AlleyPin ，攜手...

國泰人壽八度入選全球500大最有價值品牌 台灣保險業唯一登上國際舞台

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》日前揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）...

外銀：金價年內上看5000美元 中長期目標6600美元

國際金價今（21）日延續強勢，現貨黃金盤中一度衝破每盎司4800美元整數大關、續創新高，市場解讀，主因在於地緣政治風險升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。