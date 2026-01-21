韓國人氣女團i-dle 3/7台北大巨蛋登場 國泰世華銀CUBE卡獨享優先購票

國泰世華銀行長期支持指標性音樂與文化盛事，持續透過與藝文活動的深度結合，打造貼近年輕世代的全方位金融體驗。近日再重磅宣布，冠名贊助韓國人氣女子天團i-dle第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》台北站。演唱會將於2026年3月7日在台北大巨蛋登場，不僅是i-dle本次世界巡演的海外首站，更寫下女子團體首登台北大巨蛋開唱的歷史新頁。只要持國泰世華CUBE信用卡即可於2月1日10:00享優先購票權益 （限區限量售完為止），一般購票於同日14:30全面啟售。

韓國人氣女子天團i-dle於2025年迎接出道七周年，將團名中的G拿掉 ，以「重新定義自我」的嶄新姿態再度啟程，日前正式宣布啟動第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，演唱會名稱「Syncopation」象徵此次巡演將跳脫既定框架，以顛覆預期的節奏、能量與風格，打造屬於i-dle的舞台語言。本次巡演將於2月21、22日自首爾揭開序幕，海外第一站獻給台北，隨後將前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱與香港等城市，與全球NEVERLAND見面。台北站由國泰世華銀行冠名贊助，期盼在本站演唱會與NEVERLAND們共迎盛大的音樂盛宴。

國泰世華銀行表示，i-dle以鮮明的創作風格與高度粉絲互動力，成為流行音樂文化重要女團代表。國泰世華長期支持流行音樂與年輕文化，繼贊助Jolin、日本搖滾天團ONE OK ROCK大巨蛋演唱會等多場國際級音樂盛事後，本次希望透過冠名贊助i-dle演唱會，結合金融服務與藝文活動，持續為客戶創造更多生活亮點。