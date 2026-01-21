Oen應援科技公布2026三大方向 計畫明年IPO

公眾科技新創Oen應援科技21日宣布2026年發展策略及2025營運數字。其平台去年全年交易筆數達328萬筆，較前一年成長225%；除公益領域外，也深入計程車、美容事業、3C等商務市場。預期2026年以AI 金流技術、資安實務治理與國際應援布局三大策略方向，推動第三方支付角色從「純金流工具」升級為支撐應援經濟的關鍵基礎設施。

應援科技主打品牌「一站式整合金流雲端平台」，整合「第三方支付」與「CRM支持者管理系統」，以協助品牌、組織處理「支持者關係」導向的金流。

Oen應援科技去年營收超過3,000萬元，Oen應援科技共同創辦人蕭新晟表示，有計畫在2027年申請創新板掛牌，目前積極進行資本擴充。將啟動A+輪募資，將資本額擴充至2億元，募資主要投入AI金流技術研發、資安體系建置，以及國際市場布局，為未來兩到三年的關鍵發展期打下基礎。

Oen 應援科技2025年平台總交易筆數達328萬筆，相較2024年成長約225%。其中來自商業組織的金流交易總額占比達74.7%，平台應用從傳統公益與政治應援場景，擴展至更廣泛的計程車、美容業、運動、顧問類課程、市集攤商、3C、汽車零件改裝、零售等商業活動與實體消費場域。目前客戶數量約3,500家，年成長近192%，使用平台四種以上服務的組織活躍率超過 82%。

Oen應援科技共同創辦人蕭新晟表示，AI與新型態支付工具的實際落地，成為2026 年第三方支付的發展關鍵，AI從輔助分析走向具決策與執行找活動、訂票、訂餐與串接金流結帳等全流程的助理角色；政府持續研議穩定幣監理架構，有機會從虛擬資產走向大型零售體系可接受的主流支付方式。Oen應援科技2026年的核心願景，將「應援」從一次性消費行為，升級為智慧化、全球化、社會化的經濟生態系。