外銀：金價年內上看5000美元 中長期目標6600美元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金價飆高，外銀紛紛調升預估，匯豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲（左）表示，上半年金價有機會衝上5000美元，右為匯豐私人銀行及財管北亞投資總監何偉華。記者藍鈞達／攝影
國際金價今（21）日延續強勢，現貨黃金盤中一度衝破每盎司4800美元整數大關、續創新高，市場解讀，主因在於地緣政治風險升溫、投資人對美國政策不確定性的避險需求升高，加上美元走弱助攻，使黃金買盤再度湧現。外銀共同認為，黃金年內衝破5000美元，星展銀行更表示，2030年黃金上看6600美元

星展銀行財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，近期金價走揚反映多元指標變化，包括長短天期利率、公債殖利率、美元與股市走勢、GDP（國內生產毛額）預估等，同時也納入投資人避險配置、以及各國央行買盤高於預期等因素，金價已漲超過原先上半年目標，下半年目標價為5100美元，時間拉到中長期，2030年甚至有機會上看6600美元。

匯豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲指出，地緣政治與市場對美國政策走向的擔憂未解，全球資金正尋找分散美元資產風險的工具，而黃金同時受惠於投資需求與各國央行配置需求，即使金價已在高檔，買盤仍可能延續；匯豐並估上半年金價有機會先見5000美元。

市場人士指出，近期避險情緒升溫與美元走弱，讓黃金作為「不確定性資產」的配置價值再被放大，除央行需求強勁，ETF的資金流入也會支撐金價表現，造成金價欲小不易。

