全球人壽推「樂齡有照」 讓高齡族群也可享有長照保障

台灣已正式邁入超高齡化社會，銀髮族人口逐年攀升，醫療與照護需求隨之增加，家庭在實際面對長照狀況時也承受更大負擔。全球人壽「樂齡專案」針對樂齡族群最在意的痛點推出一系列保障商品，今年開春更加入全新商品《全球人壽樂齡有照長期照顧定期健康保險（LLE）》，以「一次金＋分期金」的長照給付機制，協助高齡族群做好長期照護準備、減輕家人照護壓力，協助家庭在面臨長期照護需求時，擁有更安心的保障後盾。

市面上長照商品類型眾多，能否真正支撐照護需求才是高齡族群最重視的核心。《樂齡有照》三大特色一次滿足高齡客戶的核心需求：首先，確認符合長照狀態並於免責期後仍持續符合該狀態者，即可申請「長照一次金」，可用於照護床、居家改造等初期大筆支出；其次，國人平均不健康餘命約8年，《樂齡有照》的「長照分期金」提供最長10年分期給付，協助家庭長期穩定照護資金來源。更加分的是，不同於多數長照險僅能投保至65歲，《樂齡有照》將投保年齡提高至75歲，真正步入高齡階段也能補強保障不足。

全球人壽「樂齡專案」專為友善高齡族群而設計，把高齡族群最在意的保障一次補齊。本次加入全新商品《樂齡有照》高齡長照險，更全面貼近高齡族群的真實需求，讓高齡民眾可依自身狀況選擇補強癌症、心血管、肝腎疾病或長照等風險，打造最適合自己的保障組合。

「樂齡專案」系列商品保障重點包含，癌症與腦部特定傷病整筆給付、肝+腎特定傷病整筆給付、心血管特定傷病整筆給付、初次罹癌整筆給付+復發轉移也有保障、長照一次金+長照分期金等。

全球人壽「樂齡專案」自推出以來，深獲保戶支持及專業機構肯定。其中《全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險（LLA）》、《全球人壽樂齡臻愛防癌定期健康保險（LLD）》接連榮獲2024、2025年保險信望愛獎「最佳商品創意獎」榮耀肯定，反映市場對高齡商品設計的高度認同。隨著《全球人壽樂齡有照長期照顧定期健康保險（LLE）》的推出，使高齡族群能在面對長期照護需求時擁有更貼近需求的保障選擇，並進一步補齊醫療至長照的完整保障防護網。