馬年投資要有好工具 王伯莉看好「瀚亞六駿」

迎接即將到來的馬年，瀚亞投信21日舉行年度投資展望說明會。瀚亞投信董事長王伯莉舉去年到西安旅遊見到當年唐太宗因昭陵六駿立下無數武功，可見工具很重要，有感於「投資也要好工具」，尤其是各種好工具，才能各擅勝場，而瀚亞投信也為投資人提供「瀚亞六駿」，希望協助投資人有更多元、完整的投資工具。

「瀚亞六駿」為台股基金、日本動力股票、瀚亞印度、瀚亞美高科、瀚亞亞洲科技資本家、瀚亞環球智慧數據股息，王伯莉強調，這六大基金可為投資人提供成長價值、積極、穩健等多元需求配置。

而「昭陵六駿」是唐太宗李世民為紀念其征戰生涯中的六匹功勳戰馬，命工匠雕刻的六幅青石高浮雕，分別命名為特勒驃、青骓、什伐赤、颯露紫、拳毛騧、白蹄烏，現存於西安碑林博物館與美國賓夕法尼亞大學博物館。

台股2025年飆漲5,928點，漲幅達25.74%。展望2026年台股，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，2026年台股將持續受惠AI熱潮，但台股可能出現波動，不過，根據歷史資料顯示，景氣衰退時，股市修正時間才會拉長，目前看來，台股不會有太長的修正期。以產業來看，電子產業成長性仍將優於其他產業，尤其AI等創新科技族群，傳產及金融股因基期因素，獲利成長趨緩。

姚宗宏認為，台股今年產業可聚焦四主軸，一是AI基礎建設、新規格升級，但須注意的是，從凱基證券資料來看，部分組裝業者的本益比正在下降，包括鴻海（2317）、華碩（2357）、廣達（2382）、緯創（3231）等；二是物理AI，也就是在應用端發酵，將以電動車、機器人為主；第三是利基型產業，利基產業看好兩大類，包括低軌道衛星、AI眼鏡；第四是高股息概念股，因美國進入降息循環，而台灣不動，拉近利差後，資金將往風險性資產移動。

姚宗宏提醒，今年台股市場必須注意的變數包括輝達的RUBIN出貨是否符合預期、美國期中選舉結果等；由於波動可能加大，建議投資人採取定期定額、拉回買進的策略。

如以海外市場來看，瀚亞投信產品策略投資部協理鄭永欣表示，美股、台股、亞洲供應鏈將持續受惠AI發展，因此看好科技股票；海外市場看好日本、印度；債券商品則是看好投資等級債、品質正在改善的信用債，以及不能錯過的新興市場債券。