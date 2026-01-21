助高資產客戶布局 國泰世華銀攜手Golub Capital與玉山投信推私募信貸

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行攜手美國中型市場信貸領導品牌Golub Capital及玉山投信三強聯手，搶先市場於高雄資產管理專區推出機構級的私募信貸投資方案，協助高資產客戶穩健布局。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行攜手美國中型市場信貸領導品牌Golub Capital及玉山投信三強聯手，搶先市場於高雄資產管理專區推出機構級的私募信貸投資方案，協助高資產客戶穩健布局。圖／國泰世華銀行提供

在全球金融市場波動加劇、地緣政治風險升高與降息環境延續的背景下，傳統股債配置面臨挑戰，投資人亟需更多元的金融工具，以提升資產配置韌性並降低波動風險。與股債相關性低、具備穩健現金流特性的「私募信貸」，便成為投資人關注焦點之一。洞悉此需求，國泰世華銀行攜手美國中型市場信貸領導品牌Golub Capital及玉山投信，搶先市場於高雄資產管理專區推出機構級的私募信貸投資方案，此次三強合作，期望協助高資產客戶建構更具韌性的穩健收益布局。

本次合作夥伴Golub Capital擁有超過30年的專業經驗，管理資產規模逾900億美元，是美國中型市場信貸的領導者，其風控能力堪稱業界標竿。自2004年以來，其主導的貸款平均年度損失率為0.00%，展現穿越週期的強大韌性。Golub Capital亦屢獲國際肯定，多次榮獲權威媒體《Private Debt Investor》評選為「美洲年度最佳貸款機構」，2023年更獲頒「美洲十年最佳貸款機構」最高榮譽。此外，根據美國聯邦儲備理事會於2024年發布的《私人信貸市場觀察》報告，Golub Capital為美國直接貸款管理機構前五強。

私募信貸興起於2008年金融海嘯後，傳統銀行受限於法規監管 撤出中型企業放款市場，造成巨大的融資缺口。私募信貸中又以「直接貸款（Direct Lending）」為主流，意即不透過傳統銀行中介，直接向企業提供融資。Golub Capital憑藉其深厚經驗填補此空缺，專注於為美國中型市場 中具備抗衰退特性、且由私募股權（Private Equity）支持的優質企業提供資金，不僅滿足了企業的剛性融資需求，更因可提供借款者「一站式融資（One-Stop）」的服務，成為該領域的領頭羊。

國泰金控（2882）做為台灣最大資產管理業者，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理為集團在銀行、保險外的第三事業引擎，推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華銀行亦致力引進國際級多元商品，協助客戶在市場波動環境中強化投資組合韌性。透過國泰世華的平台，台灣投資人能與國際頂尖機構同步，零時差擁抱法人級專業工具。展望未來，國泰世華銀行將持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，結合專業研究團隊、資產配置顧問，及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，進一步擴展台灣資產管理市場格局。

