兆豐證券尾牙活動表揚公平待客同仁 引領全員強化反詐行動力

兆豐證券循例於北中南三地以「兆豐續航，耀動未來」為主題舉辦2026年企業尾牙活動，由董事長陳佩君與總經理吳明宗率領經營團隊與各據點同仁歡聚，並以影片方式回顧團隊一年來的努力成果。董事長陳佩君於晚會上感謝全體同仁的辛勞，並期勉同仁與時俱進持續推進數位轉型，同時秉持公平待客精神，保持服務客戶的溫度，迎向嶄新的一年。

兆豐證券長期將防阻投資詐騙視為企業責任的重要一環。為深化全民防詐意識、進一步推廣防詐觀念，今年攜手警政署刑事警察局，並結合逾20家產官學界合作夥伴共同響應，製作四支《Mega哩做夥–預防詐騙》防詐宣導系列影片(https://www.megasec.com.tw/index)。影片以證券業服務實際情境為主軸，揭露詐騙集團常見話術與投資陷阱，並透過第一線服務同仁即時關懷與提醒的真實案例，具體呈現兆豐證券協助客戶識詐、防詐、阻詐的積極作為，向社會大眾傳遞「提高警覺、降低風險」的防詐核心意識。

為彰顯公平待客與金融友善並重的企業文化，尾牙現場特別安排頒獎表揚「2025年公平待客績優人員」，由董事長陳佩君與總經理吳明宗親自頒獎，肯定同仁在日常業務中關注客戶交易安全、及時阻詐、避免客戶發生財務損失等具體貢獻。兆豐證券表示，公平待客不僅是制度規範，更是落實於每次與客戶互動中的專業與責任，未來將持續精進服務品質，深化對客戶的關懷與責任。

近年投資詐騙案件持續高居各類詐騙樣態之首，依警政署「165反詐騙專線」公開統計資料顯示，詐騙集團常透過假投資社群、名人推薦或保證獲利話術誘騙民眾投入資金，造成龐大財務損失。兆豐證券提醒民眾，切勿輕信來源不明的投資資訊或加入未經查證的投資群組，所有投資需求應洽詢經主管機關核准設立之合法證券商，共同防範金融詐騙風險。未來，兆豐證券將持續透過防詐宣導影片、內部教育訓練及多元宣導活動，深化全員反詐文化，結合公平待客服務精神，打造值得客戶信賴的金融服務環境。