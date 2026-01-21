富蘭克林證券投顧：今年美國公司債市有三大利多

富蘭克林坦伯頓基金集團2025年12月公布針對集團內約200位投資專家的展望調查結果，專家們普遍看好今(2026)年美國和全球經濟前景，公司債和短天期債則較能受惠於強勁的基本面以及利率環境。預期今年美國經濟可望成長2.5%、且鑑於通膨率可能處於2.5%~3%，因此聯準會雖將維持降息趨勢但降速放緩。美國非投資級債的利差可能由調查時水準269基本點擴大到年底的325點，但仍低於十年平均的399點；違約率則可能由調查時的1.8%降到1.5%，仍低於長期平均的3.3%。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力。2026年美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面。儘管非投資級債利差已低，可能壓縮資本利得空間，但債息收益仍普遍高於其他債券券種，未來儘管利差擴大時，也容易吸引投資買盤回流。

富蘭克林證券投顧表示，總結2026年美國公司債市有三大利多加持：有利的基本面、有利的政策面以及有利的收益率。彭博美國非投資級債指數之到期殖利率為6.47%，仍高於美國公債的3.93%和投資級公司債的4.84%。儘管非投資級公司債市之債信風險高，但其中的債信品質也有層次之分，主要由信用較佳的BB級，其次的B級，到最差的C級債等所組成。不想承擔高債信風險的投資人，可選擇側重於BB級債的投組。而且，藉由基金經理團隊主動操作、精準分析，分散配置於不同產業和發行人方式，可捕捉各產業輪動機會，並爭取風險調整後的報酬空間。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資於美國非投資等級公司債，產業布局可受惠川普政策：金融業持續受惠監管鬆綁與經濟成長環境；能源、營建與工業受惠美國優先與製造業回流的設備需求，以及放寬開採限制與產業整併等利基。經理團隊精準操盤的成效明顯，短中長期報酬優於同類型平均。可做為穩健型或積極型投資人欲分享美國經濟成長又可有收息機會的投資選項。