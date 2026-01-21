快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

放大年終獎金綜效 元大金控集團提供多元金融服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團協助客戶穩健理財，放大年終獎金與紅包投資成果。（元大金控/提供）
元大金控集團協助客戶穩健理財，放大年終獎金與紅包投資成果。（元大金控/提供）

隨著農曆春節將至，年終獎金與紅包成為啟動新年度投資的開門紅，元大金控（2885）集團提供多檔熱門台股ETF定期定額、數位存款帳戶活儲優利最高3%、利變型壽險商品等多元金融服務，協助客戶穩健理財，持續滾動資金、提升存股效率，放大長期投資成果，守護資產成長。

元大證券「投資先生APP」推出「股息再投入」等多項功能，提升操作效率，投資人可定期定額分批投入年終資金，或定期不定額順應股價行情加減碼，搭配智能條件單的半自動化下單機制，掌握市場節奏並強化交易紀律；複委託提供24小時交易與即時報價，若偏好兼顧穩健與效率，ETF擁抱多檔美股，有助分散風險、創造長期績效。

針對數位存款帳戶，元大銀行持續推出階梯式活儲優利及跨行提/轉帳免手續費優惠，新戶自數位存款帳戶審核成功後6個月內可享最高3%活儲優利，以及每月高達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠；既有客戶只要首次申辦，得享有最高1.125%活儲優利，透過數位存款帳戶有效累積利息收入，放大每一分錢。

元大人壽建議掌握年終獎金三分法，首先預留大筆必要支出，如春節期間各項開銷或子女年後開學學費等；其次將保險商品納入多元資產配置，以「元大人壽元傳鑫美元利率變動型終身壽險」為例，以主流貨幣美元計價，提供三年或六年期繳費選擇，發揮保障與資產累積功能；最後一小部分用於犒賞辛苦一年的自己。

元大投信認為，上班族可善用「時間乘以市值」的複利成長效果，除平日以薪水定期定額，年終入帳時也可透過單筆投入國內首檔ETF元大台灣50（0050），及早擴大投入資產參與時間複利，更有成長潛力；根據證交所資料，0050規模於去年12月突破兆元，再創國內ETF新紀錄，為投資人存股首選基石。

身為全台首家推出「春節不打烊」的期貨商，元大期貨自元旦至2月28日，推出海外交易與春節專屬活動，依客戶交易表現階段式提供電子禮券、黃金紀念牌等回饋，鼓勵交易人於春節期間持續參與全球市場、掌握國際行情。

因應存股族創造現金流需求日趨成長，元大證金提供最長可18個月再繳息、借款利率不到2.5%等服務，「iMoney App」只要輸入金額就會自動計算最低利率的商品組合，大幅節省試算時間；近日與基富通合作，首創基金線上借款服務，提供市場最多的股票、ETF及基金等借款標的，為投資人靈活變現的最佳工具。

元大人壽 春節

延伸閱讀

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

00919、00929全翻紅！存股哥資產衝上1170萬新高：時間會給你最好的答案

教職員反映學校未經討論延發年終 文大：慣例是春節前10日

相關新聞

年前銀行招好運 金庫、財神廟加持 發財金水受歡迎

迎接2026丙午馬年，金融業春節開運禮陸續亮相，各家金控透過發放金庫跟財神廟加持的發財金、發財水，希望提供民眾新的一年財...

日本債券殖利率飆升 金控高層：更多資金回流對日本是短空長多

日本長天期公債殖利率大幅飆升，引發全球金融市場投資人人心惶惶，不過，不具名的大型金控高層表示，對日本經濟而言，日本公債殖...

日本長天期債券利率飆升 林啟超：和二大因素有關

日本公債殖利率飆升震驚市場，日圓大幅貶值也令投資人關注之後日本債市與匯市的動向究竟如何，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

兆豐證券尾牙活動表揚公平待客同仁 引領全員強化反詐行動力

兆豐證券循例於北中南三地以「兆豐續航，耀動未來」為主題舉辦2026年企業尾牙活動，由董事長陳佩君與總經理吳明宗率領經營團...

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

2026年農曆春節台股將迎來長達11天休市假期，但國際金融市場仍持續運作，市場資金與行情波動不因假期而停歇。隨著近年全球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。