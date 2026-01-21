國泰證券首創「庫存管家」 百檔庫存智慧管理不漏接

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券首創「庫存管家」服務，藉由AI工具輔助生成個人化訊息、持股新聞摘要，為客戶打造即時、系統化的投資管理體驗（國泰證券/提供）。
2025年台股市場交投火熱，全年集中市場總成交金額高達101.79兆元，首度突破百兆元大關，成功寫下歷史新高紀錄。投資人每日須面對龐大盤勢與個股消息，對於忙碌的上班族而言，難以在盤中即時掌握市場動態，可能因此錯失與自身持股相關的市場訊息。國泰證券為協助客戶有效管理投資，領先業界首創「庫存管家」服務，以客戶持股為核心，應用AI技術打造個人化推播服務，協助投資人更有效率地掌握庫存狀況，提供更即時、系統化的投資管理體驗。

國泰證券「庫存管家」服務具備「個人化、即時性、自動化」三大優勢。首先，提供個人化「千人千面」客製化資訊，依據客戶庫存部位與市場狀況，摘要與庫存標的相關新聞，並透過AI生成專屬訊息；第二，即時彙整資訊，讓客戶能於關鍵時刻接收到與自身最相關的盤勢、市場訊息；第三，「庫存管家」還能整合盤中監控機制，當客戶庫存標的出現顯著波動，系統將自動發送提醒，協助投資人第一時間掌握變化。單一帳戶最多可管理達百檔持股，涵蓋個股與ETF，滿足多元投資管理需求。

隨著國泰證券客戶數突破200萬，客戶投資行為、庫存資訊、市場資料處理需求倍增，為提供客戶安全、穩定且高效率的投資體驗，此次「庫存管家」服務首次導入AI工具，優化後台資訊整理流程，大幅降低人工作業負擔，提升服務即時性與精準度。另外，系統全程採取「資料去識別化」處理機制，確保個人隱私與資訊安全，讓客戶能安心享受智慧化的投資管理。

國泰證券致力為客戶打造「智慧投資」生態圈，2025年再創多項里程碑，憑藉「小樹點定期定額」，以及這次「庫存管家」全新服務取得經濟部智慧財產局「新型專利」認證。展望未來，國泰證券將持續優化個人化投資體驗，探索更多AI應用場景，協助投資人在瞬息萬變的市場中，穩健管理投資、從容應對變化。

市場 國泰

