美銀美林經理人調查：投資風險最大因子是它 買盤湧向黃金

根據彭博資訊等外電新聞援引，1月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升來到四年半新高水準、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7.3進一步攀升至8.1，達2021年7月以來高點。經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，相較2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位為4.8%與6.3%，而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

尾端風險部分，雖然這調查於格陵蘭問題升溫之前進行，但委內瑞拉、伊朗等問題已推升「地緣政治衝突」竄升為經理人最為擔憂的尾端風險，認同此情況的經理人比例達28%，「AI股票泡沫」以27%的比例並列最可能的尾端風險，在擁擠交易方面，「做多黃金」歷經三個月又坐回最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄與放空美元分列二、三名，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券，AI超大規模雲端供應商的資本支出與日本政府債市分列二、三名。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，49%、約半數經理人預期不會著陸，44%的經理人預期將會軟著陸，僅有5%的經理人預期將會硬著陸，整體而言，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨18%大幅攀升至淨38%，達2021年7月以來最樂觀水準，且經濟成長也將轉化至企業獲利，預期全球企業獲利將改善的比例由淨29%進一步攀升至淨44%，同樣為2021年7月以來最樂觀水準。對於今年11月5日美國期中選舉結果預期，60%的經理人認為最可能的結果是民主黨控制眾議院、共和黨掌控參議院，16%預期會出現「紅潮」(共和黨同時拿下參眾兩院)。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨42%加碼進一步攀升至淨48%加碼，為2024年12月以來新高，不過美股青睞程度略有降溫，美股配置由淨6%加碼回落至淨3%減碼，美股以外市場青睞程度升溫，歐股配置由淨18%加碼攀升至淨25%加碼，對於新興股市的配置由淨39%加碼小幅上升至淨40%加碼，對於日股的配置由淨4%減碼攀升至淨3%加碼，對於科技類股的配置由淨21%加碼小幅下滑至淨19%加碼，此外，對於債券的配置比重則由上個月的淨29%減碼進一步下滑至淨35%減碼。

富蘭克林證券投顧表示，2026年以來國際局勢緊繃，除委國事件、伊朗抗爭，近期格陵蘭議題再度引發美歐之間關稅變數，為評價水準已高的全球股市帶來波動風險，不過，評估此仍為川普慣性運用口頭施壓換取談判空間，一般預估美國與歐洲國家仍將透過外交方案解決格陵蘭問題，再者美國財報季開跑，FactSet 1月16日預估史坦普500指數第4季盈餘成長8.2%，將是連續第十季成長，顯示企業基本面仍有望穩健推動美國與全球股市上攻，配置上宜採多元穩健，透過一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握2026年紅包行情。

富蘭克林證券投顧建議，核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，將受惠美國經濟軟著陸及聯準會寬鬆政策；美股首選科技、創新科技及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機。非美資產部分，聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面相對便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好新興當地貨幣及全球債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。此外，整體宏觀經濟持續有利黃金貴金屬資產表現，加上黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，AI人工智慧預期仍將是整體資訊科技產業的關鍵成長動能，其長期結構性成長潛力，持續支撐我們對多個主要新興市場的投資觀點。重要的是，AI投資機會除台灣與南韓半導體龍頭之外，部分中國大陸網路企業正加速將AI技術深度導入其生態系，除有助於提升營運效率，也可在既有的電商與廣告模式之上創造額外的成長動能，在印度，側重刺激消費的政策措施已開始反映於近期消費趨勢之中，2026年相關改革效益預期將更清楚地體現在企業獲利表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，市場對於AI人工智慧面臨泡沫的擔憂實有過度之嫌，目前情況與過往的投機週期明顯不同，人工智慧基礎設施需求持續超過供應，評價水準遠低於網路泡沫時期，且強勁現金流支持可持續的投資週期，人工智慧應用正擴展至半導體、硬體、雲端平台、軟體及數位轉型，隨著企業採用逐漸普及且投資報酬率提升，後續軟體與生產力應用將更具顯著成長潛力。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，地緣政治緊張局勢、逆全球化趨勢將導致更嚴重的通膨，若事態繼續僵持下去，甚至升級，黃金可能會持續扮演重要角色，事實上，世界各地的人們持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成了替代品，加上黃金與其他資產的相關性較低，是極佳的分散投資工具。