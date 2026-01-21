星展：第1季美元具戰術性升值空間 但長期看貶美元的觀點仍將持續

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）今舉辦2026年第1季投資展望線上記者會，在匯率方面，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱表示，儘管2026年第1季美元仍具戰術性升值空間，但除非美國經濟持續展現明顯優勢，否則星展長期看貶美元的觀點仍將持續。此外，歐元兌美元的升值空間有限，主因歐元區與美國之間的經濟成長差距並未顯著擴大；而日圓持續疲軟，需待Fed與日本央行之間的政策分歧進一步擴大，才有機會出現反轉。人民幣則受制於收益率利差及中國人民銀行（PBOC）的政策約束，升值動能仍然有限。

星展集團認為2026年美國經濟可望避免陷入衰退；但仍需留意持續存在的赤字和日益增加的財政主導風險，削弱美國聯準會（Fed）的獨立性，並重新推升通膨壓力；歐洲的經濟則視延後實施的財政支出與穩健的國內需求能否有效帶動復甦；日本方面，首相高市早苗推動的擴張性政策，著重於抑制通膨與振興戰略性產業，以促進國內消費與全球投資；中國大陸則持續聚焦高品質的經濟成長動能，並強化科技自主及產業韌性；印度及東協（ASEAN）在低通膨、央行寬鬆、財政支持及貿易不確定性降低的背景下，成長動能正逐步升溫。

