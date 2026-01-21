黃金漲瘋了！黃金存摺每克逼近5000元 銀樓牌價每錢破19,000元

金價持續飆高，臺銀黃金存摺21日下午寫下每公克4,994元新高，距5,000元大關近在咫尺，銀樓黃金牌價來到每錢19,150元新天價，亦首度站上19,000大關。

國際黃金現貨價格今一舉突破每英兩4,800美元關口，大漲逾百美元。銀樓黃金牌價最高每錢19,150元，單單一日就上漲360元。銀樓業者指出，市場預期農曆過年前有機會站上每錢19,000元已達到，今年看到每錢20,000元的機率非常大。