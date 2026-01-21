快訊

善用年終獎金布局保障藍圖 保誠人壽建議三步驟

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
年終獎金落袋，可透過「三步驟」，有系統地檢視並強化自身保障，發揮年終獎金最大效益。圖／聯合報系資料照片
許多公司陸續發放的年終獎金，除了犒賞自己，保誠人壽提醒，可將年終獎金的一部分用於完善保險保障，建議可透過「三步驟」，有系統地檢視並強化自身保障。

第一步：檢視自身保單狀況

若近年曾經歷人生階段轉變，例如結婚、生子、購屋或升遷，保誠人壽提醒三明治族與家庭支柱族群，應趁新年度檢視既有保單資料是否需要更新，包括受益人、聯絡方式或繳費方式等。消費者可透過保險公司的數位服務或客服專線進行變更，省時便利，也能確保自身權益不受影響。

第二步：諮詢適合自身的商品

不同人生階段與家庭結構，所需要的保障規劃也大不相同。要找到真正符合自身需求的量身訂製方案，與專業顧問諮詢至關重要。保誠人壽的「多媒體行銷服務」結合專業行銷人員與遠距投保功能，讓消費者即使在家中，也能完成諮詢與投保流程，輕鬆找到適合自己的保障組合。

第三步：補強關鍵保障缺口

在完成盤點與諮詢後，消費者可以透過了解H.E.A.R.四大面向，檢視自己在健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）的需求。進一步補強尚未完善的保障項目，讓整體防護更全面，為未來可能出現的風險預作準備。

從世代角度來看，Z世代多已具備基本的醫療保險或定期壽險，但隨著未來成家立業、家庭型態多元化，財務與保障需求將更加複雜；三明治族作為家庭主要經濟支柱，除需規劃子女教育與退休準備，也應考量未來家庭保障。

兩類族群都能夠善用分紅保單，根據其壽險保障以及潛在年度紅利；或是涵蓋健康醫療保障之分紅綜合型保險，因應長期風險與家庭責任；並再視自身需求補齊重大傷病、長照險等保障。

家庭 保險 保單

