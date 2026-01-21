科技募資熱引外資湧入 花旗在台營收創高 地緣政治風險未影響業務

花旗集團（Citigroup）去年在台灣的客戶營收創下歷史新高，在科技業募資熱潮與外資湧入帶動下，即便投資銀行同業競爭升溫，業績仍持續走強。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心周一受訪表示，投資銀行部門表現亮眼，成為推升台灣業務成長的關鍵動能。當前本地企業向海外投資人籌資的動能，是十年來最強。

數據顯示，近兩年台灣科技公司對海外投資人發行股權的規模大幅成長。根據Dealogic與臺灣證交所統計，包含可轉換公司債及全球存託憑證在內的股權連結籌資案，在2024年募得66億美元後，2025年再籌集超過50億美元。

花旗指出，近期幾乎每一筆來自台灣的交易皆獲外資超額認購，主要買方為大型全球基金，以及部分希望建立多頭部位的避險基金，積極布局台灣科技龍頭企業。

張聖心分析，以往外資對台股配置相對有限，但近期交易活動明顯升溫，為他們提供難得的切入機會，得以將台灣資產納入投資組合。

即便台海地緣政治緊張局勢升溫，資本市場活動仍持續推動銀行在台業務擴張。隨著全球對人工智慧零組件需求激增，台灣晶片製造商與硬體供應商正加快拓展海外市場。

張聖心表示，從商業面來看，市場需求依然非常真實，尚未感受到地緣政治風險對業務造成實質影響。

花旗去年協助完成多起大型籌資案，其中包括為AI伺服器供應大廠廣達電腦與緯創資通，分別安排規模各約10億美元的可轉債發行。

除科技產業外，本土保險公司因應更嚴格的監管要求而籌募資金的需求，也為花旗帶來新的業務機會。