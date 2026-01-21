全球金融市場火熱 去年國內複委託衝10.7兆元

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠美聯準會（Fed）降息，及「川普總是臨陣退縮（TACO）」效應，去年全球股市上演逆轉勝戲碼，並帶動國內複委託交易金額衝上10.7兆元，改寫歷史新高，年增37.2%，法人看好今年多頭行情續航，有利交易金額更上一層樓。

雖然DeepSeek橫空出世、川普對等關稅、美中貿易戰等因素干擾金融市場，所幸隨大型雲端服務供應商（CSP）持續增加資本支出，添增人工智慧（AI）多頭信心，加上降息、TACO等，吸引資金持續流入美股等主要股市。

根據證券商公會統計，去年12月複委託交易金額再度站回1兆元大關，達1.01兆元，是歷來單月第三高水準，僅次於去年10月的1.3兆元及去年9月的1.09兆元，全年首度突破10兆元，達10.7兆元。

以交易市場來看，去年仍以美國為最熱門市場，以8.37兆元、占比77.9%遙遙領先，凸顯美股仍受到投資人青睞有加，香港、英國、日本分居第二、三、四名，交易金額為8,093億元、6,447億元、3,133億元。

