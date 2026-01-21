星展預期黃金中長期上看6,600美元
地緣政治緊張情勢持續升溫，避險需求大增，國際金價升破每盎司4,800美元，續寫新高；星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，預估今年下半年黃金目標價5,100美元，長期目標有機會來到6,600美元。
星展銀行（台灣）今天舉行2026年第一季投資展望線上記者會；陳昱嘉指出，預期各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，預估2026下半年黃金目標價為每盎司5,100美元。
陳昱嘉表示，星展在國際金價2,000美元以下時，就開始看好黃金，並建議納入投資組合中；當時看好黃金因素是認為，黃金是很好風險分散器，且黃金是跟股票、債券呈現不相關的資產類別，股市走升時，黃金不見得會跌或漲，加上地緣政治風險，以及當時各國中央銀行的黃金買盤，都站在支持黃金的一方。
近幾年黃金買盤流入的速度、規模，都比原先預期更大，這樣情況持續支撐黃金表現，過去幾年星展也持續調升黃金的目標價，目前星展看中長期價位，黃金在2030年有機會來到6,600美元價位。
