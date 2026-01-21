25檔台股高息 ETF 今年來績效全都正 群益00927漲幅16.2%唯一勝大盤

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股高息ETF今年來日均量萬張以上、含息績效前十名。（資料來源：CMONEY、2026/1/20）
台股連續3天創新高，今年來大盤已上漲9.65%，許多投資人對頻創新高的台股投資不知從何下手，市場法人認為，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求。

去年被投資人嚴格檢視的台股高息ETF，今年來表現相對穩健出色，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均6.23%，其中群益半導體收益（00927）上漲16.2%漲幅居冠，且是唯一勝大盤的高息ETF。

進一步觀察今年來日成交量逾萬張的台股高息ETF，其中包括群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）、復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）、統一台灣高息動能（00939）今年來含息漲幅逾7%。

群益投信台股ETF研究團隊表示，從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具。

群益投信台股ETF研究團隊指出，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

群益半導體收益ETF（00927）暨群益台灣精選高息(00919）經理人謝明志強調，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技半導體高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

謝明志表示，整體而言，在基本面仍屬穩健、產業周期回到上升軌道下，台股中長期仍可望維持偏多格局，如遇短線整理，不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。

