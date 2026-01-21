南山人壽推 3S 保單 讓你年終獎金累積變第一桶金

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
因應不同人生階段，南山人壽推薦符合人生三大階段需求的3S保單，可利用年終獎金一次規劃，累積第一桶金、拉高壽險保障、強化退休金流。圖／南山人壽提供
不同的人生階段會有不同的目標與追求，南山人壽推薦符合人生三大階段需求的3S保單，可替初出社會的年輕世代，留住辛苦賺的錢，協助累積第一桶金（Save）；替初為人父人母、上有老下有小的三明治族群，或剛咬牙買屋的房貸族，拉高壽險保障，撐起家庭安全網（Secure）；針對有初老感受，擔心活到百歲卻無錢可用的中壯世代，準備一筆可陪伴到老、用來愛自己的錢（Self）。

通貨膨脹壓力下，許多人可能會覺得錢越來越薄，年輕世代總覺得辛苦賺的錢留不住，累積不到足夠的資本去實現夢想；三明治族群每天被錢追著跑，家庭責任「壓力山大」，擔心若發生意外，家庭將出現困難；中壯族群看見百歲人生的趨勢，擔心通膨吃掉退休金，老了沒錢可用。依據內政部主計總處的家庭收支調查報告， 2023年家庭消費支出比前一年增3％以上，退休族消費支出年漲幅也約3％，要維持開支，資產必須保持一定幅度的成長，才能讓未來無憂。

南山人壽「樂享65美元利率變動型還本保險（定期給付型）ARUE2」有四大特色，一是繳費期別多樣化，保戶可依預算，選擇2、6、10、15年的繳費年期，保障至95歲的保單年度末；二是拉高區間保障，從第四保單年度起到保險年齡65歲前，都享有10倍基本保額的保障，有助強化人生重大責任期的保險安全網；三是保單價值準備金持續累積，保險年齡65歲前，依保單年度首月宣告利率與保單預定利率差額計算的「增值回饋分享金」，購買增額繳清保險，可加快保單價值準備金累積的速度；四是生存還本金設計，保險年齡達65歲開始，每年依「基本保額」24%加計「累計增額繳清保險基本保額」的24%，提供生存還本金，最高可領到保險年齡94歲末，豐富退休後資金來源。

保單可滿足不同年齡族群的期望，對於初出社會的20+新鮮人，留錢和賺錢都很重要，可透過南山人壽「樂享65美元利變變動型還本保險」定期繳費，留住辛苦賺的錢，且透過時間複利與保單價值準備金累積，可加速準備人生第一桶金；對於30+的三明治族群，或房屋首購族背負房貸，可在約30歲到64歲間擁有較高的壽險保障，支撐家庭經濟；對於40+開始準備退休金的族群，可多利用增值回饋分享金，購買增額繳清保險，加速累積保單價值準備金，可規劃自65歲開始年年領取生存還本金，支應退休現金流，讓退休人生依舊富足。

對於持有新台幣需求較大或有打算提早退休人生者，可考慮南山人壽「大樂選利率變動型還本保險（定期給付型）ARTE」，同樣有四大特色，前二項分別是一繳費期別多樣化，有2、6、10、15年的繳費年期，保障至95歲的保單年度末；二是生存還本金設計，保戶可以選擇保險年齡達 55 歲或達65歲開始，依「基本保額」24%加計「累計增額繳清保險基本保額」的24%，每年領取生存還本金，由自己決定開始領退休金年齡。

第三大特色為保單價值準備金持續累積，由保戶選擇在保險年齡55歲或65歲前，依保單年度首月宣告利率與保單預定利率差額計算的「增值回饋分享金」，用來購買增額繳清保險，加快保單價值準備金累積的速度；四是拉高人生責任期的區間保障，選擇從55歲開始領生存還本金者，55歲之前為15倍基本保額，選擇從65歲開始領者為10倍基本保額。

若65歲退休時規劃每月支出預算要有新台幣5到6萬元，依勞保局統計，平均每位退休勞工月領勞保老年年金約2萬元，加計勞工退休金等，估計每人每月還有2到3萬元的退休現金流缺口，要自己趁年輕時預先準備。

2025年辛苦一年後，年終獎金即將到手，未到而立之年的年輕族群，與其當個「過路財神」，左手拿獎金，右手就花光，不如趁早規劃，透過定期繳保費將錢留住，累積第一桶人生夢想金；對於收入較高、但責任也更大的青壯族，可趁有年終獎金時，拉高壽險保障，強化家庭的緊急預備金；已開始設想老後時光的中壯族，則可利用每年的年終獎金實現退休金準備計劃，善用時間複利累積退休後的每月現金流，讓年年領取的生存還本金支撐「退休享樂」的夢想。

