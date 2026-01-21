川普即將任命新聯準會主席 星展銀喊金價6,600美元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）21日舉辦2026年第1季投資展望記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉分享投資觀點，星展銀今年持續看好黃金，預估金價下半年上看5,100美元／英兩，長天期則將站上6,600美元／英兩，預估在2030年可看到該目標價。

美股週二跌至將近三周以來低點，美國總統川普再次因格陵蘭控制權問題威脅對歐洲加徵關稅，令投資人受到驚嚇，緊張局勢升溫，再推升金價走勢。

另一方面，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，川普最快下週就可能任命新的聯準會（Fed）主席之後，降息議題和美國央行獨立性受到更多關注。

陳昱嘉表示，金價今年初以來走勢強勁，已突破星展上半年對金價的估值；展望下半年，星展估金價下半年上看5,100美元／英兩，長天期則將站上6,600美元／英兩。

