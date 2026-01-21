快訊

滿足散戶需求 芝商所將於 2 月 9 日 推出 100 英兩白銀期貨合約

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

衍生性商品市場芝商所（CME Group）近日宣布，計畫於 2026 年 2 月 9 日 推出 100 英兩白銀期貨合約，目前正等待監管機構核准。

芝商所董事總經理暨全球金屬業務主管 Jin Hennig 表示：「在地緣政治不確定性與能源轉型背景下，白銀對散戶交易者的吸引力持續上升，他們希望透過多元化的金屬產品分散風險敞口。100 英兩白銀期貨將為更廣泛的市場參與者提供投資管道，使其能夠受益於我們期貨市場的流動性與效率。」

Robinhood Markets 副總裁暨期貨與國際業務總經理 JB Mackenzie 指出：「芝商所推出的這項全新期貨合約，有助於我們打造面向活躍交易者的最佳交易平台，讓客戶能以更低的資本門檻參與白銀交易。此合約契合我們推動金融服務普及化的使命，不僅讓參與白銀市場更加便利，也為交易者帶來更大的靈活性。」

Plus500US 執行長 Isaac Cahana 表示：「鑑於目前白銀需求持續升溫，我們很高興看到芝商所擴展小型合約產品的種類。這項新合約將使我們的全球客戶能以更具彈性且更具成本效益的方式，掌握白銀市場的投資機會。」

2025 年，芝商所金屬期貨的散戶需求顯著成長，帶動交易量創下歷史新高。其中，微型黃金期貨與微型白銀期貨的日均交易量雙雙刷新紀錄，分別達到 30.1 萬口與 4.8 萬口。此外，於 2025 年 1 月 13 日 推出的 1 英兩黃金期貨合約，累計交易量亦已突破 600 萬口。

100 英兩白銀期貨將依據全球基準白銀期貨合約的每日結算價格進行現金結算，並於紐約商品交易所（COMEX） 掛牌交易，適用其相關交易規則。

