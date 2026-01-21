快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

雙馬奔騰！台新銀馬年開運禮亮相 開運水放「這裡」聚財三技曝

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮。記者戴玉翔／攝影
台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮。記者戴玉翔／攝影

台新銀行為迎接充滿機運的年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」，期盼在多變市場環境中，陪伴客戶穩健布局與長期成長，為財富創造永續動能。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，2026年是台新金控（2887）與新光金控（2888）攜手同行的元年，今年推出的「金庫納財禮盒」特別以「雙馬奔馳 駿啟新局」為設計核心理念，象徵兩匹駿馬並肩啟程、協力並進，共同奔向嶄新的未來。

過年換新鈔部分，包國儀表示，台新銀行全台分行預計於2月9日就可領到新鈔，另外如大全聯、新光三越的ATM也能陸續領到新鈔。

開放新鈔兌換。民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間，輕鬆完成換鈔，讓過年準備更從容。

禮盒外觀象徵穩固資產的財富金庫，壓印精緻馬形圖騰，寓意祥獸守護金庫，深刻傳遞台新銀行「守護財富、長久相伴」的品牌承諾，為新的一年注入馬到成功、財運奔騰的祝福，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三秘技」。

秘技一「雙馬奔騰開運水」：瓶身以雙馬馳騁於山水之間為意象，象徵穩固與源源不絕的生機，帶來持續的資產增長。開運水吸納過銀行金庫的財氣，建議先擺放於家中或辦公室財位，並於元宵節的中午飲用，啟動財運，讓財富如氣泡般向上攀升。

秘技二「馬年紅包袋」：結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。建議可放入8,888元生財金，擺放於財位後再作為錢母存入台新帳戶，啟動「錢滾錢」的累積循環。

秘技三「開運發財金」：經金山財神廟祈福加持，設計為金馬蹄結合金幣造型。馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨。

延續與客戶共享喜悅的傳統，除限量財富管理貴賓專屬禮盒外，台新銀行亦於全臺分行準備58,888份經金山財神廟祈福的開運發財金、88,888瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，以及5,888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。

台新金控 開運

延伸閱讀

年前銀行招好運 金庫、財神廟加持 發財金水受歡迎

罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

春節腳步已近 新竹縣政府即日起系列活動迎馬年

嘉邑城隍廟馬年錢母「好馬吉」亮相 初三初四限量發送3千個

相關新聞

年前銀行招好運 金庫、財神廟加持 發財金水受歡迎

迎接2026丙午馬年，金融業春節開運禮陸續亮相，各家金控透過發放金庫跟財神廟加持的發財金、發財水，希望提供民眾新的一年財...

日本長天期債券利率飆升 林啟超：和二大因素有關

日本公債殖利率飆升震驚市場，日圓大幅貶值也令投資人關注之後日本債市與匯市的動向究竟如何，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今...

日本債券殖利率飆升 金控高層：更多資金回流對日本是短空長多

日本長天期公債殖利率大幅飆升，引發全球金融市場投資人人心惶惶，不過，不具名的大型金控高層表示，對日本經濟而言，日本公債殖...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

雙馬奔騰！台新銀馬年開運禮亮相 開運水放「這裡」聚財三技曝

台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計...

收支比審核愈來愈嚴格 小資苦！這年薪房貸族占比創新高

房價居高不下，購屋門檻持續攀升，根據聯徵中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達46,641件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。