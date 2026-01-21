年前銀行招好運 金庫、財神廟加持 發財金水受歡迎

迎接2026丙午馬年，金融業春節開運禮陸續亮相，各家金控透過發放金庫跟財神廟加持的發財金、發財水，希望提供民眾新的一年財運祝福。

其中，以台新新光金元年為主軸的台新銀行最受市場關注。台新銀行今年以「雙馬奔騰、駿啟新局」為核心概念，象徵台新金控與新光金控攜手啟程，透過具象化的開運禮設計，傳遞合併後的新品牌意象與長期陪伴客戶的財富管理承諾。

台新銀行指出，面對多變市場，穩健布局與長期成長是客戶最關心的核心。今年針對財富管理貴賓，限量推出「金庫納財禮盒」，外觀以穩固金庫為意象，壓印雙馬奔馳圖騰，象徵兩大金控協力並進。台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，2026年是台新與新光「並肩同行的起點」，希望透過禮盒設計，讓客戶在新的一年感受到馬到成功、財運奔騰的祝福。

禮盒內則整合「發財開運三秘技」，包括象徵資產動能的雙馬奔騰開運水、結合書法與馬年意象的紅包袋，以及經金山財神廟祈福加持的開運發財金，將財富管理理念轉化為貼近日常的新春儀式。除貴賓專屬禮盒外，台新銀行也於全台分行準備超過58888份發財金、近88888瓶開運水，並推出兒童會員專屬馬年小提燈5888份，擴大與客戶共享新年的喜氣氛圍。

國泰金控主打永續與社會共融，將新春贈禮結合循環經濟、友善農業與庇護工場；台北富邦銀行則把發財水放入金庫加持過，提升運勢，希望帶給客戶新年好財運。

至於民眾關注的換新鈔時間，各家銀行將於2月9日開始開放新鈔兌換。民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，台新新光金表示，除分行外，另可於大全聯跟新光三越ATM領取新鈔。