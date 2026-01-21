日本債券殖利率飆升 金控高層：更多資金回流對日本是短空長多

日本長天期公債殖利率大幅飆升，引發全球金融市場投資人人心惶惶，不過，不具名的大型金控高層表示，對日本經濟而言，日本公債殖利率持續大升將是「短空長多」，最主要的利多會是外國資金開始大量的進入日本，甚至連新加坡交易所都為此開始要研發出新的商品。

這位金控高層長期對日本有深入的觀察，他認為最明顯的效應就是會有資金回流效應，特別是當日本殖利率曲線斜率持續陡峭，30年來日本資金被迫出國淘金的日圓利差交易，恐將因此而被逆轉。

這位金控高層指出，日本公債殖利率曲線的變化，絕對不只是影響日本國內金融市場，勢必對全球資金流向、融資方式、金融市場造成非同小可的衝擊；而對於全球金融市場的影響力，高層認為最主要是因為日本一直都是世界各國的主要資金提供國，不論直接投資或金融投資，皆是如此。

還有一個現象，金控高層提醒可以注意，過去34年日本一直都是全球最大淨債權國，直到去年，才首度被德國超越。「看似壞事，更是好事！」他形容日本最大淨債權國的身分被德國超越，從美國一直都是全球最大淨債務國來看，當因為日圓殖利率曲線陡峭而開始減少日本資金外流，甚至開始引導資金回流，甚至導致外國資金投資日債，一切景況，都將大不相同。

這位高層也提醒，還有另一個值得注意的，就是目前外國投資者約占日本國債每月現貨交易量的65%，這是極端不尋常的現象；他特別指出，日圓養券利差、外國資金經匯率避險調整後的淨投資報酬率正以非比尋常的速度優化，即使經過匯率風險對沖後，淨收益仍然可觀；甚至新加坡交易所（SGX）已計畫推出長天期日本國債、期貨，可說嗅覺敏銳，已充分嗅出新的潛在商機。