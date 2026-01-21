快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

日本債券殖利率飆升 金控高層：更多資金回流對日本是短空長多

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日本債券殖利率飆升，金控高層：更多資金回流，對日本是短空長多。 （美聯社）
日本債券殖利率飆升，金控高層：更多資金回流，對日本是短空長多。 （美聯社）

日本長天期公債殖利率大幅飆升，引發全球金融市場投資人人心惶惶，不過，不具名的大型金控高層表示，對日本經濟而言，日本公債殖利率持續大升將是「短空長多」，最主要的利多會是外國資金開始大量的進入日本，甚至連新加坡交易所都為此開始要研發出新的商品。

這位金控高層長期對日本有深入的觀察，他認為最明顯的效應就是會有資金回流效應，特別是當日本殖利率曲線斜率持續陡峭，30年來日本資金被迫出國淘金的日圓利差交易，恐將因此而被逆轉。

這位金控高層指出，日本公債殖利率曲線的變化，絕對不只是影響日本國內金融市場，勢必對全球資金流向、融資方式、金融市場造成非同小可的衝擊；而對於全球金融市場的影響力，高層認為最主要是因為日本一直都是世界各國的主要資金提供國，不論直接投資或金融投資，皆是如此。

還有一個現象，金控高層提醒可以注意，過去34年日本一直都是全球最大淨債權國，直到去年，才首度被德國超越。「看似壞事，更是好事！」他形容日本最大淨債權國的身分被德國超越，從美國一直都是全球最大淨債務國來看，當因為日圓殖利率曲線陡峭而開始減少日本資金外流，甚至開始引導資金回流，甚至導致外國資金投資日債，一切景況，都將大不相同。

這位高層也提醒，還有另一個值得注意的，就是目前外國投資者約占日本國債每月現貨交易量的65%，這是極端不尋常的現象；他特別指出，日圓養券利差、外國資金經匯率避險調整後的淨投資報酬率正以非比尋常的速度優化，即使經過匯率風險對沖後，淨收益仍然可觀；甚至新加坡交易所（SGX）已計畫推出長天期日本國債、期貨，可說嗅覺敏銳，已充分嗅出新的潛在商機。

日本 殖利率

延伸閱讀

群創、友達 聚焦長天期

最後買進日2/2！00959B、00983B、00984B配息金額出爐…債券殖利率優於股票

華通、台燿 瞄準長天期

聯發科、世芯 選長天期

相關新聞

年前銀行招好運 金庫、財神廟加持 發財金水受歡迎

迎接2026丙午馬年，金融業春節開運禮陸續亮相，各家金控透過發放金庫跟財神廟加持的發財金、發財水，希望提供民眾新的一年財...

日本長天期債券利率飆升 林啟超：和二大因素有關

日本公債殖利率飆升震驚市場，日圓大幅貶值也令投資人關注之後日本債市與匯市的動向究竟如何，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今...

日本債券殖利率飆升 金控高層：更多資金回流對日本是短空長多

日本長天期公債殖利率大幅飆升，引發全球金融市場投資人人心惶惶，不過，不具名的大型金控高層表示，對日本經濟而言，日本公債殖...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

雙馬奔騰！台新銀馬年開運禮亮相 開運水放「這裡」聚財三技曝

台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計...

收支比審核愈來愈嚴格 小資苦！這年薪房貸族占比創新高

房價居高不下，購屋門檻持續攀升，根據聯徵中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達46,641件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。