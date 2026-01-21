日本長天期債券利率飆升 林啟超：和二大因素有關

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日本長天期債券利率飆升，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為和二大因素有關。（路透）
日本公債殖利率飆升震驚市場，日圓大幅貶值也令投資人關注之後日本債市與匯市的動向究竟如何，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今日分析，日本這波的債市殖利率大升（債券價格下跌），和以往的套利資金移動較無直接關係，反而與日本「內生」因素有關。

他指出，一來是日本銀行（日本央行）並未言明未來利率調升的終點，畢竟1%至2.5%之間是非常大的距離，很多投資人會卻步；二來則是未來日本首相高市早苗勢必採取擴大財政支出的政策，一定會發行更多日本公債，供給量大增的結果，是使長債利率飆得更凶。

至於日圓匯率走勢，林啟超指出，現在日圓兌美元匯率在157至159區間，倘若貶破159，屆時日本銀行或日本財務省一定會出手干預，因為貶太凶，將使進口通膨再度升高。

林啟超觀察，40年期的日本公債殖利率竟然一天之內就大彈28個基點（1個基本點是0.01個百分點），這是前所未見的現象；而助長這些的，還有另一層外界未注意到的原因，林啟超說，就是日本的海外投資也顯著增加，資金外流，不投資國內的債市轉而投資海外的股市，連以往日本壽險業者和日本央行並列日債最大的兩大買盤，但現在日本壽險業者也轉而投資海外，尤其投資美國AI股，這使得日本債市因為缺乏買盤，殖利率飆更高。

他還特別指出，以往的「渡邊太太、佐藤大媽」們是借日圓去投資海外債券，但現在則不再是借錢，而是拿日圓去換成美元去投資，而且投資的標的也不再是債券，而是跑去買像輝達（NVIDIA）這類的AI龍頭股，所以即使日本銀行升息，由於投資海外的資金是直接換匯而非向銀行借出，因此也不會急著在日本銀行一升息，就趕快把資金移回日本。林啟超指出，這些日本太太們不再借錢的原因，也在於日本利率正在走升當中，借錢成本變貴了。

但林啟超也提醒，日債利率飆升，也會進一步「傳染」到美債、歐債等其他國家的債券，會影響投資人對美債與歐債等其他債券的想法，投資人必須注意。也有專家指出，包括美債、投資級債也可能被拖累，對台灣投資人影響，持有的長天期美債ETF（指數型股票基金）、投資級公司債ETF，都在影響範圍，特別是存續期間很長的產品，對利率更敏感，要格外小心。

