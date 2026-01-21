中信銀 APP 推出業界首創「主題設定」功能

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信銀行APP推出業界首創「主題設定」功能，攜手日本高人氣角色「反應過激的貓」、臺灣知名漫畫家及插畫家創作的「貓貓蟲咖波」及「無所事事小海豹」等三大人氣IP角色，讓客戶可依個人喜好更換APP介面主題。（中信銀提供）
中信銀行以「挺你所想」核心理念出發，宣布「中信銀行APP」推出業界首創「主題設定」功能，攜手日本高人氣角色「反應過激的」、臺灣知名漫畫家及插畫家創作的「貓貓蟲咖波」及「無所事事小海豹」等三大人氣IP（Intellectual Property）角色，讓客戶可依個人喜好更換APP介面主題，將可愛的角色融入其中，增添陪伴感與專屬個人化體驗。

對許多民眾而言，行動銀行已成為生活必備工具，中信銀為了提供個人化、有溫度的數位金融服務，推出「主題設定」功能，升級版的中信銀行APP介面可選擇軟萌躺平的「無所事事小海豹」、誇張奔跑的「反應過激的貓」，或是睜著水汪汪雙眼的「貓貓蟲咖波」的聯名主題，登入畫面、首頁、導覽列以及手機桌面的APP圖示都將同時變裝，每次完成轉帳後，則可使用具有聯名角色的轉帳小卡分享給收款人，為熟悉的操作增添更多趣味及溫度。

除主題設定外，中信銀行亦持續擴大聯名IP角色至更多生活場景，如2025年12月攜手「反應過激的貓」推出聯名LINE貼圖，廣受客戶喜愛。目前下載次數已突破156萬次，使用次數超過594萬次，推出首日即帶動中信銀行LINE官方帳號好友數突破千萬人。「反應過激的貓」亦現身於中信銀行LINE官方帳號及中信銀行ATM介面，使客戶使用中信銀行數位金融服務時能擁有可愛的角色陪伴。

農曆新年將至，中信銀行則與「無所事事小海豹」合作推出新年互動活動「豹富計畫」，以「過年出遊計畫」為主題的心理測驗，依測驗結果提供2026年趣味性的理財特質分析。完成如設定匯率到價通知等指定任務後，則可參加100點OPENPOINT抽獎活動，共推出2,026組，象徵迎接2026年的好運與新開始。

另一方面，中信銀行更祭出新戶加碼活動，即日起至今（2026）年3月31日前，首次註冊行動銀行並完成活動登錄者可參與4,000個百元紅包抽獎，另外還有機會獲得Nintendo Switch 2加碼二重送。

