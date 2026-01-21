台中銀 Lolly Bank 攜手台中銀證券 銀證同開回饋再升級

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台中銀行Lolly Bank今年再與台中銀證券攜手，推出全新升級的「銀證同開，三重禮遇」行銷活動，活動期間自即日起至今年6月30日止。台中銀行／提供
台中銀行（2812）持續推動數位金融服務，致力為客戶打造更便利、多元的理財體驗。去年推出的銀證同開行銷活動，受到客戶熱烈反應及好評，因此，今年延續銀證整合服務，台中銀行Lolly Bank再與台中銀證券攜手，推出全新升級的「銀證同開，三重禮遇」行銷活動，活動期間自即日起至今年6月30日止，邀請客戶同時開立銀行與證券帳戶，輕鬆啟動理財與投資布局。

活動期間內，凡於線上同步成功開立「Lolly Bank數位帳戶」及「台中銀證券台股帳戶」，並綁定Lolly Bank數位帳戶為證券交割戶，即可享有開戶回饋好禮，最高可獲得500元超商虛擬商品卡回饋，名額有限，額滿為止，並於每季加碼抽出iPhone 17三名，活動期間共計抽出六名。

此外，符合活動條件新戶於成功開戶當季完成台股或台股定期定額交易，且累計交易金額達活動門檻，即可再參加「交易抽獎」，每季同樣抽出三名iPhone 17得主（活動期間共計抽出六名），意即享有雙重中獎機會；同時還有機會享有最高600元超商虛擬商品卡，合計開戶與交易回饋好禮價值最高可達1,100元，讓開戶與交易都更有感。

除了「銀證同開」優惠活動，客戶成功開立「Lolly Bank數位帳戶」，也可享有多項數位帳戶專屬優惠。新開戶者可享新臺幣10萬元（含）以內最高1.88%固定年利率計息的高利活儲優惠，另每月提供跨行轉帳及跨行提款合計10次免手續費優惠，協助客戶更有效率地管理資金。

台中銀行表示，將持續以客戶需求為核心，整合銀行與關係企業服務資源，推出更貼近客戶生活的金融服務及多元優惠活動，陪伴客戶穩健邁向理財新階段。

台中銀行 活動 數位帳戶

