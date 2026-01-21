收支比審核愈來愈嚴格 小資苦！這年薪房貸族占比創新高

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近十年年收入100萬以上房貸族申貸概況 資料來源／中信房屋
房價居高不下，購屋門檻持續攀升，根據聯徵中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達46,641件，占整體申貸總量41%，創歷史新高，也較2016年同期大增10個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在房價持續走高、銀行審核趨嚴的雙重壓力下，高收入族群已逐漸成為房貸市場的申貸主力，市場買盤結構正明顯向高收入族群傾斜，一般收入族群想圓買房愈來愈不易。

莊思敏分析，百萬年薪高收入房貸族占比持續攀升，主要可歸因於兩大關鍵因素。

首先，台灣房價已處於歷史高位，購屋總價動輒千萬元以上，購屋族若缺乏一定收入基礎，很難負擔得起。

另一方面，在限貸令與信用管制持續發酵下，銀行為控管風險，普遍優先核貸給信用紀錄良好、收入穩定的優質客戶，同時對「收支比」的審核標準也變得更加嚴格，這也在無形中拉高了購屋族的進場門檻。

莊思敏表示，對於有預算考量的小資族、首購族來說，購屋時應秉持「先求有、再求好」的原則，先將目光轉向蛋白區或蛋殼區，用通勤時間換取可合理負擔的房價與居住空間，待收入成長或家庭成員增加後，再進行換屋。

她表示，小資族應審慎控管現金流配置，若房貸支出占比過高，未來可能面臨的財務風險也將隨之提升；尤其是使用「寬限期」的申貸者，更應提前規劃寬限期結束後房貸支出驟增的還款壓力，避免發生資金周轉問題。

莊思敏指出，雖然政府推出了新青安政策來協助首購族減輕購屋負擔，但在房價高漲、銀行核貸保守的環境下，收入有限的小資族就算省吃儉用、勉強湊足自備款，每月的房貸支出仍是一筆相當沉重的負擔。

房市示意圖／中信房屋提供
房貸 房價 小資族

