黃金國際行情 衝上4,700美元

經濟日報／ 編譯葉亭均湯淑君／綜合外電

隨著美國總統川普推動奪取格陵蘭，引發市場擔憂美國與歐洲爆發衝擊力強大的貿易戰，資金湧向貴金屬避險，金價一舉漲破每英兩4,700美元大關，再創新高，銀價在登上空前新高峰後回落。

現貨金價19日收盤勁揚1.6%，20日亞洲盤中躍上每英兩4,716.06美元，稍早更觸及4,731.53美元新天價。

同時，現貨銀價20日盤中躍上每英兩94.7295美元的新高價位，亞洲盤最新報價回跌0.1%至94.3405美元。白金與鈀金價格同步上揚。

美國威脅對包括法國、德國和英國在內的歐洲八國加徵10%關稅，這些國家反對美國收購格陵蘭的計畫。市場擔心川普威嚇北約（NATO）盟國恐觸發歐美貿易戰，避險買盤急湧，並重燃「賣美國」交易。

Union Bancaire Privee全球外匯策略長肯賽拉接受彭博電視台訪問時說：「我們已進入主要強權資源民族主義大行其道的時代。」他認為，貨幣未必是投資這種地緣政治主題的最佳方式，黃金還是最強押注標的。

格陵蘭危機緊接在美國生擒委內瑞拉總統之後發生，給貴金屬漲勢添加柴火。川普政府再度打擊聯準會（Fed）獨立性，也為金價和銀價漲勢推波助瀾。

美國 金價 川普

延伸閱讀

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美無止境關稅不可接受

關稅、格陵蘭與安全疑慮…川普上任一年 德美關係「滿是傷痕」

深陷川普泥潭？美股電子盤跌勢擴大、台指期夜盤興嘆

川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

相關新聞

為合併布局？股東臨時會召開在即 三商壽公告高層人事異動

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867），雙方將於23日召開股東臨時會通過合併案。在股臨會召開前，三商美邦人壽2...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

黃金國際行情 衝上4,700美元

隨著美國總統川普推動奪取格陵蘭，引發市場擔憂美國與歐洲爆發衝擊力強大的貿易戰，資金湧向貴金屬避險，金價一舉漲破每英兩4,...

國票證人事 牽動國票金改選

國票金改選戰火提前開打，近期歷經一連串法人董事代表更換，市場解讀，過去一向與旺旺集團站在同一陣線的美麗華集團、領航集團可...

解任務抽「馬年阿發紅包袋」 國泰金4大環境永續主題贈禮出爐

迎接2026丙午馬年，國泰金控（2882）以永續核心，將新春賀歲贈禮化作對環境、社會、文化的具體行動，推出結合「循環再生...

金管會放寬信用狀審查 外銀成最大受惠者

金管會20日宣布將修正相關辦法，放寬金融機構貿易金融業務後勤處理作業委外審查範圍，放寬信用狀審查委外作業，最大受惠者為外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。