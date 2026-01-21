國票證人事 牽動國票金改選

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

國票金（2889）改選戰火提前開打，近期歷經一連串法人董事代表更換，市場解讀，過去一向與旺旺集團站在同一陣線的美麗華集團、領航集團可能轉向支持公股陣營的意味濃厚，隨著下周三（28日）將召開的金控例行董事會，外傳公股可能主導，國票證券的關鍵人事布局，屆時相關議案也將成為關注焦點。

國票金日前公告兩則法人董事代表人改派，一是隸屬於美麗華集團的德安開發，將親旺旺派人馬楊承羲換下，改由美亞鋼管廠董事長黃春發親自上陣；接著大股東旺旺集團也出招，將與黃春發、台產董事長李泰宏關係良好的何志強換下，改由楊承羲接替。

面對此舉，德安開發昨日再度改派法人代表，由被旺旺換下的何志強出任，黃春發則退居幕後。

情人士透露，黃春發、李泰宏過去就與何志強熟識，而楊承羲一直以來則與旺旺集團理念相同，如今各自歸位，回歸各自理念相近的法人公司。

但這些動作早已引發外界解讀，黃春發、台產與旺旺的密切關係可能已出現變化。

據了解，公股目前持股已加碼到22%左右。知情人士表示，隨著近期官股增持國票金，目標在此次改選力拚拿下過半席次，相信美麗華也樂見由官股主導，有利公司治理；另外，台產前十大股東就有臺銀、土銀，根據年報資料，臺銀持有台產約17.84%，預料台產也會尊重官股陣營。

市場人士分析，後續戰場預料應會圍繞在國票證券，由於國票金股東會的股務代理機構由國票證券負責，掌握股東名簿、紀念品發放、委託書統計驗證作業等重要環節，相關陣營都想爭取國票證券的主導權及董事長人事。

事實上，從16日國票證券董事會觀察，由耐斯派所提出「分層負責辦法及分層負責明細表」修正案，及要求支付職場不法侵害專案調查小組的律師費，儘管旺旺派反對，但相關議案仍在官股相助下順利通過。市場研判，後續可能由公股出面主導，進一步掌握國票證券的董座人事布局。

法人 情人

延伸閱讀

為合併布局？股東臨時會召開在即 三商壽公告高層人事異動

獨／國票金控下周三召開董事會 傳國票證券董座將換人

民團籲立院暫緩審議不在籍投票 優先審中選會人事

【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

相關新聞

為合併布局？股東臨時會召開在即 三商壽公告高層人事異動

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867），雙方將於23日召開股東臨時會通過合併案。在股臨會召開前，三商美邦人壽2...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

黃金國際行情 衝上4,700美元

隨著美國總統川普推動奪取格陵蘭，引發市場擔憂美國與歐洲爆發衝擊力強大的貿易戰，資金湧向貴金屬避險，金價一舉漲破每英兩4,...

國票證人事 牽動國票金改選

國票金改選戰火提前開打，近期歷經一連串法人董事代表更換，市場解讀，過去一向與旺旺集團站在同一陣線的美麗華集團、領航集團可...

解任務抽「馬年阿發紅包袋」 國泰金4大環境永續主題贈禮出爐

迎接2026丙午馬年，國泰金控（2882）以永續核心，將新春賀歲贈禮化作對環境、社會、文化的具體行動，推出結合「循環再生...

金管會放寬信用狀審查 外銀成最大受惠者

金管會20日宣布將修正相關辦法，放寬金融機構貿易金融業務後勤處理作業委外審查範圍，放寬信用狀審查委外作業，最大受惠者為外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。