為合併布局？股東臨時會召開在即 三商壽公告高層人事異動
玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867），雙方將於23日召開股東臨時會通過合併案。在股臨會召開前，三商美邦人壽20日公告高層人事新布局，公司投資長、財務長、發言人、財務主管異動。
三商美邦人壽今日公告投資長異動，舊任者為總經理陳宏昇（暫代），新任者將於董事會通過任命後公告，目前投資長由張安君副投資長暫代，新任投資長待董事會通過正式任命後另行公告。
財務長、發言人、財務主管也同步異動，三商美邦人壽資深副總經理林碧華因職務調整異動，新任者由董事會通過任命後公告，目前財務長暨發言人由陳宏昇總經理暫代、財務主管由林靜宜財務部經理暫代，新任財務長、發言人、財務主管待董事會通過正式任命後另行公告。
對此，三商美邦人壽回應，高層異動為公司內部主管的職務調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言