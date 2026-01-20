為合併布局？股東臨時會召開在即 三商壽公告高層人事異動

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽大樓。圖／三商壽提供
玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867），雙方將於23日召開股東臨時會通過合併案。在股臨會召開前，三商美邦人壽20日公告高層人事新布局，公司投資長、財務長、發言人、財務主管異動。

三商美邦人壽今日公告投資長異動，舊任者為總經理陳宏昇（暫代），新任者將於董事會通過任命後公告，目前投資長由張安君副投資長暫代，新任投資長待董事會通過正式任命後另行公告。

財務長、發言人、財務主管也同步異動，三商美邦人壽資深副總經理林碧華因職務調整異動，新任者由董事會通過任命後公告，目前財務長暨發言人由陳宏昇總經理暫代、財務主管由林靜宜財務部經理暫代，新任財務長、發言人、財務主管待董事會通過正式任命後另行公告。

對此，三商美邦人壽回應，高層異動為公司內部主管的職務調整。

三商美邦人壽 董事

