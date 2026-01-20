專家學者齊聲呼籲金管會鬆綁私募基金商品 合格投資人數99人之限制

專家學者1月20日在「建議鬆綁私募基金商品合格投資人之人數限制」座談會指出，現行對於合於資格條件之投資人銷售未具證性質之基金、私募股權基金及私募基金商品，均有99人之人數限制。鬆綁人數限制，是擴大這類基金商品資產管理規模的第一步。

這場座談會由投信投顧公會主辦、私募股權公會合辦、證券商公會協辦。投信投顧公會理事長尤昭文在開場致詞時表示，投信投顧業接收到金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標，極力思考私募商品與市場的成長。打通成長通道的第一步就是鬆綁合格投資人的人數限制，打開資產管理規模的成長屏蔽。

金管會副主委陳彥良致詞指出，對於投信投顧法中境內外私募基金投資人數的限制，以及「未具證券投資信託基金性質之境外基金」的上限，打破99人限制是達到政策目標的「良藥秘方」。

座談會主持人為普華商務法律事務所合夥律師許永欽。他表示，在公募基金高度成長的同時，私募基金商品卻長不大，資產規模停滯不前，是我國資產管理業多年的缺憾。

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀指出，在美國、香港、新加坡，對符合條件的投資人不會設定人數限制，只有對一般投資人才會設人數限制。台灣實施雙重限制，不利於私募市場的發展。

清華大學計量財務金融學系教授韓傳祥表示，台灣境內和境外私募基金每一檔的高資產客戶都是限制不得超過99人，對投信或國外基金公司而言，達不到基本的經濟規模，就沒有發行的興趣或是引進台灣的意願。另外，對於金管會想要打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標，現在公募基金是很成功，但是私募基金的限制使得商品難以多元化。

財團法人金融消費評議中心董事長杜怡靜指出，減少對金融業務發展的限制已是國際趨勢，投資人保護更是要做到位，才能兼具興利與防弊，創造雙贏。重點是於銷售過程與投資過程中，是否提供充分的資訊說明與溝通，以及避免誤導客戶的招攬行為。