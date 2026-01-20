解任務抽「馬年阿發紅包袋」 國泰金4大環境永續主題贈禮出爐

迎接2026丙午馬年，國泰金控（2882）以永續核心，將新春賀歲贈禮化作對環境、社會、文化的具體行動，推出結合「循環再生、文化傳承、友善耕作、社會共融」四大面向的新春贈禮系列。從設計理念、材質選用到製作方式，處處融入循環經濟與永續精神，由庇護工場製作的共好招財金、選用花蓮小農有機的發財米、採用國際森林認證紙材的精裝日誌，以及結合傳統海棠窗花的馬年紅包袋等，落實國泰金控「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌精神。此外，國泰金控更推出限量的「馬年阿發紅包袋」，民眾只要於活動期間(即日起至2/1)至國泰金控旗下數位通路(人壽、銀行、產險、證券官網)智能助理阿發，完成指定任務，即可參加抽獎，就有機會將限量版「馬年阿發紅包袋」帶回家。

以「循環再生 × 永續選材」發想，打造兼具美感與環保的禮品，讓祝福更有態度。如「馬上有錢擴香石禮盒」駿馬造型擴香石，源自台南官田菱角殼再生，經高溫淬鍊，將農業廢料化身藝術品，馬背上的一元硬幣，寓意「一元復始、馬上有錢」，新年財運從此刻開始。此外，「精裝日誌」內頁採用FSC國際森林認證紙材，守護森林、落實永續，讓每一筆書寫更有意義。

以「文化傳承 × 新美學」發想，設計「海棠窗花馬年紅包袋」設計靈感源自台灣海棠窗花，光芒四射的構圖融合金元寶與祥雲，寓意「馬到成功、財源廣進」。細節中的吉紋象徵國泰與客戶攜手同行，紋理交錯、流轉不息，傳遞穩健守護與長久信賴。

「馬年發財米」以「支持在地 × 農業永續」心意出發，嚴選花蓮在地小農稻米，以天然有機、低環境負擔的耕作方式，健全土地更促成生態多樣性保育，用消費力守護土地，讓新年添好運的同時，也為山水土地盡一份心力。

以「社會共融 × 職能培力」為發想，讓「共好招財金」更具人情味與份量，國泰金控與庇護工場合作，由庇護工場學員精心製作，培養技能、實現自立。每一份招財金都承載著人文溫度與深厚關懷。