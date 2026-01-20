金管會放寬信用狀審查 外銀成最大受惠者

金管會20日宣布將修正相關辦法，放寬金融機構貿易金融業務後勤處理作業委外審查範圍，放寬信用狀審查委外作業，最大受惠者為外商銀行在台分、子行，共計3家子行和11家分行，預計將於今年3月底前上路。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，金管會參考業者意見，將修正「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法，目前該辦法採正面表列，可委外辦理信用狀開發、讓購及進出口托收，但不包含信用狀審查。考量國際實務經驗及現況，信用狀處理作業已有標準化流程，且多數鄰近亞洲國家如日本、香港和新加坡等地普遍已開放，因此開放信用狀審查委外作業也納入許可範圍。

張嘉魁表示，放寬後，將能協助外銀分行和子行依據母行統籌管理，強化一致性、降低作業成本並提升業務效率。不過，該辦法也明定受委託機構需以同一集團之公司為限，以確保風險控管，而這也符合外銀在上述鄰近國家的作業方式。

金管會表示，該修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登修正草案總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內提供意見。