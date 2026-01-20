金管會放寬信用狀審查 外銀成最大受惠者

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會20日宣布將修正相關辦法，放寬金融機構貿易金融業務後勤處理作業委外審查範圍，放寬信用狀審查委外作業，最大受惠者為外商銀行在台分、子行，共計3家子行和11家分行，預計將於今年3月底前上路。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，金管會參考業者意見，將修正「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法，目前該辦法採正面表列，可委外辦理信用狀開發、讓購及進出口托收，但不包含信用狀審查。考量國際實務經驗及現況，信用狀處理作業已有標準化流程，且多數鄰近亞洲國家如日本、香港和新加坡等地普遍已開放，因此開放信用狀審查委外作業也納入許可範圍。

張嘉魁表示，放寬後，將能協助外銀分行和子行依據母行統籌管理，強化一致性、降低作業成本並提升業務效率。不過，該辦法也明定受委託機構需以同一集團之公司為限，以確保風險控管，而這也符合外銀在上述鄰近國家的作業方式。

金管會表示，該修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登修正草案總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內提供意見。

金管會 日本 新加坡

相關新聞

股匯續脫鉤…外資匯出腳步仍未停歇 新台幣連2貶收31.608元

美歐對峙持續，市場避險情緒升溫，儘管台股創高，外資匯出腳步仍未停歇，股匯呈現脫鉤走勢。新台幣兌美元今天收31.608元，...

為合併布局？股東臨時會召開在即 三商壽公告高層人事異動

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867），雙方將於23日召開股東臨時會通過合併案。在股臨會召開前，三商美邦人壽2...

解任務抽「馬年阿發紅包袋」 國泰金4大環境永續主題贈禮出爐

迎接2026丙午馬年，國泰金控（2882）以永續核心，將新春賀歲贈禮化作對環境、社會、文化的具體行動，推出結合「循環再生...



金管會20日宣布將修正相關辦法，放寬金融機構貿易金融業務後勤處理作業委外審查範圍，放寬信用狀審查委外作業，最大受惠者為外...

友邦人壽企業總部啟用 總座侯文成估今年壽險業新契約保費成長10~20%

友邦人壽於今年1月1日正式進駐全新企業總部大樓，地處商業、市政、文化絕佳戰略區域的台北車站商圈，並以大樓冠名展現其在台灣...

新台幣貶1.8分、收盤31.608元 成交金額11.61億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.608元，貶1.8分，成交金額11.61億美元

