股匯續脫鉤…外資匯出腳步仍未停歇 新台幣連2貶收31.608元

中央社／ 台北20日電
新台幣兌美元今天收31.608元，貶值1.8分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額17.01億美元。本報資料照片
美歐對峙持續，市場避險情緒升溫，儘管台股創高，外資匯出腳步仍未停歇，股匯呈現脫鉤走勢。新台幣兌美元今天收31.608元，貶值1.8分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額17.01億美元。

美國總統川普揚言對反對美方掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，投資人憂心美歐爆發貿易戰，金融市場波動加劇，資金撤離美元資產，美元指數應聲跳水，歐洲股市也遭遇大幅賣壓。

台灣方面，台股受到美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣稱記憶體廠不赴美將祭100%關稅的消息面影響，早盤開低拉回，隨後因權王台積電翻紅領漲，台股盤中翻紅，終場上漲120.7點，收31759.99點，寫收盤新高。

台股續創新高，三大法人卻同步站在空方，今天合計賣超154.97億元，其中外資續砍台股39.83億元。

國際局勢動盪，外資紛紛提款走人，新台幣兌美元延續貶勢，今天以31.61元開盤後，受熱錢出走、投信美元買盤進場等，加重貶值壓力，盤中最低觸及31.648元。

外匯交易員直言，匯市仍在消化外資匯出量能，加上投信、壽險美元買盤力道未歇，亞幣普遍走弱，多重因素疊加，新台幣不貶也難。

短線而言，外匯交易員認為，美元急跌雖有利於支撐亞幣匯價，但地緣政治風險未除、熱錢持續流出下，新台幣料將延續緩貶格局，不排除測試31.8元。

新台幣 外匯市場 台股

