尤昭文：私募基金市場要成長 鬆綁人數限制是第1步

中央社／ 台北20日電

呼應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，投信投顧公會理事長尤昭文今天表示，台灣應建構從公募產品到私募商品多層次的資產管理業，台灣私募基金市場要成長，鬆綁合格投資人的人數限制是第1步。

由投信投顧公會主辦，私募股權投資公會合辦，證券商同業公會參與協辦的「建議鬆綁私募基金商品合格投資人之人數限制座談會」今天登場。

尤昭文在開場致詞時表示，資產管理業的範疇是多層次，從高端的創投、私募股權基金，到各式私募商品、公募產品，台灣要推動亞洲資產管理中心，應該要建構一個多層次的資產管理業，才能提供多元化商品滿足各類投資人需求。

相較於公募基金市場高速成長，尤昭文認為，接下來台灣應極力思考私募商品市場的成長，而打通成長通道的第一步，就是鬆綁合格投資人的人數限制，以打開資產管理規模的成長屏蔽。

投信投顧公會說明，現行台灣對於合於資格條件的投資人銷售未具證性質基金、私募股權基金及私募基金商品，均有99人的人數限制，不利市場規模做大。此次舉辦研討會，邀請專家學者共同研討，希望在謹慎監理、產業發展、投資人保護中找出三贏解方。

前金管會副主委、普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，在公募基金高度成長的同時，私募基金商品卻長不大，資產規模停滯不前，一直是台灣資產管理業多年的缺憾。

清華大學計量財務金融學系教授韓傳祥指出，台灣每檔境內和境外私募基金的高資產客戶，都限制不得超過99人，對於投信或國外基金公司而言，達不到基本的經濟規模，就沒有發行的興趣或是引進台灣的意願。

韓傳祥認為私募基金的投資人在金融專業知識、複雜金融商品的投資經驗以及財務能力等，主管機關都有一定規範，理論上，他們可以接受相對複雜且多樣的金融商品。

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀分析各國經驗，目前全球市場規模最大的美國，在界定公私募基金的投資人數豁免門檻時，對於符合一定條件的合格投資人不會設定人數上限，對於非合格的投資人才會限定在一定數量下。

亞洲私募基金發展較成熟的香港、新加坡，對於私募基金的規定也是合格投資人無人數上限，不合格的投資人可以投資私募基金、但限制人數。

台灣則是不合格者完全不能投資私募基金，合格者可以投資私募基金，但有人數99人上限規定，等於雙重門檻，規定最為嚴格。谷湘儀建議台灣可以考慮鬆綁規定，與國際潮流一致。

